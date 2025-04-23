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Юки Цунода протестировал болид на трассе в Сильверстоуне

Red Bull Racing провел тесты на старом болиде в Сильверстоуне. Юки Цунода за рулем RB19. Погода - сухая. Команда искала новые решения для гонок.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.04.2025, 19:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Red Bull Racing не упустила возможности поработать над улучшением своей машины, взяв в аренду трассу в Сильверстоуне. На этот раз за руль болида RB19 сел молодой пилот Юки Цунода, который провел тесты на машине, использовавшейся в прошлом сезоне.

Благоприятные погодные условия способствовали продуктивной работе команды. Весь день небо было пасмурным, однако без осадков. Инженеры и гонщик сосредоточились на поиске новых решений, которые могут оказаться полезными в будущих гонках. Особенно важно было провести тесты, чтобы найти оптимальные настройки, которые не всегда удается определить во время гоночного уик-энда. Команда решила не делиться подробностями проведенных испытаний.

Источник

Юки Цунода (88)Red Bull Racing (386)Гонка (241)

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