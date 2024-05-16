"Я буду рад остаться в «Расенборге" - Юки Цунода".

После завершения этапа в Майами, советник команды Red Bull Racing Хельмут Марко выразил признание в адрес молодого пилота Юки Цуноды. Он заявил, что в случае, если японский спортсмен будет продолжать демонстрировать высокие результаты, это может послужить ему отличным рекомендательным письмом для будущего.

На турнире в Имоле журналисты обратились к Цуноде с вопросом о его возможных перспективах перейти в команду Red Bull Racing к 2025 году.

«Честно говоря, я не получал никакой информации от Red Bull, – ответил Юки. – Я не участвовал ни в каких испытаниях с их участием и не в курсе текущей обстановки в их команде. Разумеется, если у меня будет возможность продемонстрировать высокий уровень мастерства и перейти в Red Bull, это будет замечательно.

Сейчас команда Red Bull на пике формы, и я буду рад, если смогу остаться в этом коллективе. Однако я также должен думать о своем будущем. Невозможно предугадать, как сложатся события, но если мне будет предложено действительно интересное сотрудничество, я обязательно его рассмотрю.

Я уже долгое время нахожусь в расположении семьи Red Bull и хотел бы, чтобы это сотрудничество продолжалось как можно дольше. Я ощущаю их поддержку и стремлюсь достигать высоких результатов. На данный момент у меня неплохо получается, и я надеюсь, что так будет и в будущем».