У вашего следующего Bugatti может быть собственная заправочная станция

Когда ваша клиентура готова потратить миллионы на гиперкар, предела нет, когда речь идет о опциональных функциях. Генеральный директор Bugatti Rimac Мате Римац предложил дерзкую идею – включить в покупку автомобиля заправочную станцию. Гений, стоящий за гиперкарами Nevera и Concept One, не исключает возможности облегчить процесс заправки автомобилей с двигателем внутреннего сгорания для их владельцев прямо у дома.

36-летний хорватский предприниматель верит в светлое будущее двигателя внутреннего сгорания. Возможно, не с использованием ископаемого топлива, поскольку он предлагает заправки, где можно использовать синтетическое топливо. Выступая на саммите Financial Times по будущему автомобилей в Лондоне, Римац поделился своим видением: "Вы даже могли бы создать красивые заправки Bugatti для домов владельцев, используя синтетические топлива".

Фото: Motor1.com

Неудивительно, что глава компании поднял вопрос о видах синтетического топлива. Porsche, владеющий 45 процентами Bugatti Rimac, начал производство электрического топлива на пилотной заводе в Чили с декабря 2022 года. Оно производится из воды и углекислого газа с использованием ветровой энергии, что позволяет двигателю внутреннего сгорания работать практически без выбросов CO2.

Завод планирует производить около 14,5 миллионов галлонов в год к середине десятилетия и нарастить производство до 145 миллионов галлонов к 2027 году. Это все еще капля в море, учитывая, что на сегодняшний день на дорогах курсирует примерно 1,4 миллиарда автомобилей. Однако, нужно начинать с чего-то, не так ли?

Римац не упомянул связь с Porsche, но идея использовать электрическое топливо в Bugatti через несколько лет не кажется такой уж экстравагантной. В конце концов, эти автомобили выпускаются ограниченными сериями (450 Veyron и 500 Chiron), а их владельцы редко их используют, поэтому спрос не будет настолько высоким.

Фото: Motor1.com

В том же контексте следует отметить, что следующий гиперкар Bugatti будет представлен 20 июня и считается по-настоящему новой моделью. Римац заявил, что ни одна деталь не была перенесена с Nevera или Chiron. Он также добавил, что автомобиль получит эволюционный внешний дизайн, сочетающийся с "некоторыми сумасшедшими вещами" в интерьере, где качество будет улучшено.

Главным штрихом станет новый двигатель V-16, изображенный выше. Это атмосферный мощный агрегат длиной почти 40 дюймов. Римац отметил, что это абсолютно новый двигатель, который Bugatti планирует использовать "некоторое время". Его срок службы, скорее всего, превысит 2035 год, когда вступит в силу запрет Европейского союза на продажу новых автомобилей с вредными выбросами, при условии, что это произойдет. Исключение для автомобилей, работающих на синтетическом топливе, уже было включено в связи с давлением, оказанным Германией.

Фото: Motor1.com

Это поощряет элитные марки для сверхбогатых продолжать инвестировать в двигатели внутреннего сгорания. Сам Мате Римац отметил, что электрический Nevera все еще не распродан, потому что потребители премиум-класса обычно предпочитают двигатели внутреннего сгорания. Недавно Aston Martin объявил о новом битурбо V-12 мощностью 824 лошадиных сил и 738 фунт-футов крутящего момента, так что можно с уверенностью сказать, что традиционные двигатели большого объема не исчезнут в ближайшее время.