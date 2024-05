Вам нравятся автомобили? Приобретите эту книгу!

В наших обзорах мы всегда стремимся убрать предвзятость, но в редких случаях, как в этом, это невозможно. Хотя бы на одно предложение я все же попытаюсь. Вот оно:

Объективно, это – книга.

Субъективно же это – отличная книга, обязательное чтение для всех поклонников автомобильной тематики от одного из лучших авторов-журналистов в этой сфере, нашего друга Сэма Смита.

Книга называется «Смитология: Мысли, путешествия и полуправдоподобные автомобильные записки». Вы можете приобрести ее прямо здесь на Amazon в бумажном варианте или в формате Kindle.

Если вы любите автомобили и еще не читали произведения Сэма, я обещаю, что вам понравится эта книга. Если вы уже знакомы с его работами для Road & Track, Hagerty, Esquire и The New York Times, то, вероятно, у вас уже есть экземпляр этой книги на вашем прикроватном столике. (Слушайте также его замечательный подкаст о гонках и автомобилях под названием «It's Not the Car»).

В электронном письме для Motor1 Сэм представил краткое описание книги:

«Моя книга – это сборник избранных историй за последние 20 лет. Она разделена на пять тематических разделов, в каждом из которых есть вводная и немного биографическая эссе (новый текст), открывающие каждый раздел. Выдержка, которую я подготовил для Motorsport Network, взята из второго из этих эссе. Полная версия является вступлением к разделу 'Машины'».

Сам Сэм скромно описывает свою книгу в электронном письме. Смит – один из немногих современных авторов, который действительно имеет свой голос в письменных работах. Он создал завидную коллекцию путевых заметок, колонок и размышлений. Однажды я видел, как он водил машину Формулы-1 на автодроме Индианаполис. Мое сердце до сих пор зеленеет от зависти. А еще есть репортажи Сэма о миллионе других крутых машинах, которыми он управлял.

Это густая книга, которая содержит более 400 страниц новых, оригинальных текстов, а также подборку его любимых материалов из журналов и Интернета.

Ниже приведен упомянутый отрывок из Смитологии, предоставленный самим Сэмом. В нем рассказывается о случае, когда он разбил Ford GT. Если вам понравится этот отрывок, пожалуйста, не проходите мимо этой книги. Вы не найдете много авторов-журналистов, которые могут вложить столько страсти, юмора и человечности в свои работы, как Сэм.