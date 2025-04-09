Необходимо беспокоиться о будущем SEAT без новых моделей на подходе

Сочувствую SEAT. В то время как у других брендов Volkswagen Group появляются увлекательные новые компактные автомобили, такие как VW ID.1, ID.2 и ID.2 X, Cupra Raval, Skoda Epiq и Audi Q2 e-tron, испанский старожил остается за бортом.

И теперь у компании нет лидера: британский генеральный директор Уэйн Гриффитс внезапно покинул пост, об этом было объявлено в конце прошлого месяца, всего через пару недель после того, как он заявил, что намерен долго оставаться на своем месте и что SEAT и Cupra - его страсть. Пока нет информации о том, что послужило причиной такого решения, но стоит отметить, что и Volvo, и Nissan также сменили руководство вскоре после новости о уходе Гриффитса, так что, очевидно, что-то происходит в воздухе.

Тот, кто придет на замену человеку, который возглавлял компанию почти пять лет, столкнется с множеством проблем в SEAT, бренде, который пользуется любовью многих людей и по-прежнему хорошо продается, по крайней мере, в Великобритании, но страдает от отсутствия инвестиций в продукцию.

В то время как Cupra успешно развивается благодаря ряду привлекательных и впечатляющих новых моделей, SEAT остается с устаревшим модельным рядом. Стареющий, но при этом достойный, с Ibiza, Arona, Ateca и Leon, которые все рекомендуются в качестве подержанных покупок.