Главная Новости Необходимо беспокоиться о будущем SEAT без новых моделей на подходе
Новости

Необходимо беспокоиться о будущем SEAT без новых моделей на подходе

SEAT faces challenges with CEO departure and lack of new models, while Cupra thrives. Future of the Spanish brand remains uncertain.
РедакцияР
Редакция
09.04.2025, 17:31·2 мин
single
Фото: autoexpress

Сочувствую SEAT. В то время как у других брендов Volkswagen Group появляются увлекательные новые компактные автомобили, такие как VW ID.1, ID.2 и ID.2 X, Cupra Raval, Skoda Epiq и Audi Q2 e-tron, испанский старожил остается за бортом.

И теперь у компании нет лидера: британский генеральный директор Уэйн Гриффитс внезапно покинул пост, об этом было объявлено в конце прошлого месяца, всего через пару недель после того, как он заявил, что намерен долго оставаться на своем месте и что SEAT и Cupra - его страсть. Пока нет информации о том, что послужило причиной такого решения, но стоит отметить, что и Volvo, и Nissan также сменили руководство вскоре после новости о уходе Гриффитса, так что, очевидно, что-то происходит в воздухе.

Тот, кто придет на замену человеку, который возглавлял компанию почти пять лет, столкнется с множеством проблем в SEAT, бренде, который пользуется любовью многих людей и по-прежнему хорошо продается, по крайней мере, в Великобритании, но страдает от отсутствия инвестиций в продукцию.

В то время как Cupra успешно развивается благодаря ряду привлекательных и впечатляющих новых моделей, SEAT остается с устаревшим модельным рядом. Стареющий, но при этом достойный, с Ibiza, Arona, Ateca и Leon, которые все рекомендуются в качестве подержанных покупок.

Источник

Нравится нашим читателям

НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация