Главная Новости Как заправлять электромобиль, если у вас нет домашней зарядки
Новости

Как заправлять электромобиль, если у вас нет домашней зарядки

Электрические автомобили становятся все более привлекательными благодаря удобным точкам зарядки и дальнобойным батареям. Забудьте о необходимости установки зарядки дома — новые возможности меняют подход к зарядке вашего автомобиля.
РедакцияР
Редакция
17.04.2025, 12:43·2 мин
single
Фото: autoexpress

Пока зарядка аккумулятора дома за несколько фунтов в неделю является огромным привлечением, это не единственное преимущество электромобиля. Для многих бесшумная подача мощности, тихий салон и легкость управления являются важной частью приятных ощущений, которые сопутствуют чувству собственного вклада и отсутствию выбросов вредных веществ из выхлопной трубы.

Однако ранее, несмотря на все плюсы, я бы не стал рассматривать возможность перехода на электромобиль без подушки безопасности - и крупного финансового стимула - в виде установленной дома зарядной станции. Тем не менее, недавние события в сфере общественной зарядки, а также все более долгоживущие варианты аккумуляторов с увеличенным запасом хода, заставляют меня пересмотреть свое мнение.

На онлайн форумах легко найти энтузиастов электромобилей, которые уже много лет выживают исключительно на общественной зарядке. Мой респект им, но у меня нет такой стойкости.

Однако я думаю, что происходит изменение в нашем представлении о том, как должна выглядеть зарядка, благодаря постепенному внедрению ультра-быстрых зарядных станций в удобных местах. Эти станции позволяют владельцам электромобилей с аккумуляторами большой емкости получить опыт, не слишком отличающийся от посещения бензозаправочной станции, что позволяет им заезжать туда раз или два в неделю для всех необходимых зарядов, не тратя при этом гораздо больше времени, чем нужно для посещения магазина на месте. Конечно, это имеет свою цену, но сколько вы тратите на бензин?

Источник

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация