Как заправлять электромобиль, если у вас нет домашней зарядки

Пока зарядка аккумулятора дома за несколько фунтов в неделю является огромным привлечением, это не единственное преимущество электромобиля. Для многих бесшумная подача мощности, тихий салон и легкость управления являются важной частью приятных ощущений, которые сопутствуют чувству собственного вклада и отсутствию выбросов вредных веществ из выхлопной трубы.

Однако ранее, несмотря на все плюсы, я бы не стал рассматривать возможность перехода на электромобиль без подушки безопасности - и крупного финансового стимула - в виде установленной дома зарядной станции. Тем не менее, недавние события в сфере общественной зарядки, а также все более долгоживущие варианты аккумуляторов с увеличенным запасом хода, заставляют меня пересмотреть свое мнение.

На онлайн форумах легко найти энтузиастов электромобилей, которые уже много лет выживают исключительно на общественной зарядке. Мой респект им, но у меня нет такой стойкости.

Однако я думаю, что происходит изменение в нашем представлении о том, как должна выглядеть зарядка, благодаря постепенному внедрению ультра-быстрых зарядных станций в удобных местах. Эти станции позволяют владельцам электромобилей с аккумуляторами большой емкости получить опыт, не слишком отличающийся от посещения бензозаправочной станции, что позволяет им заезжать туда раз или два в неделю для всех необходимых зарядов, не тратя при этом гораздо больше времени, чем нужно для посещения магазина на месте. Конечно, это имеет свою цену, но сколько вы тратите на бензин?