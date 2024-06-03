Кто хочет стать обладателем самого быстрого гоночного карта на планете?

В штате Канзас продаётся самый быстрый в мире гоночный карт с реактивной тягой, который установил рекорд Гиннесса. За $15 000 покупатель получит уникальный транспорт, способный разогнаться до 114,5916 миль в час. На борту два реактивных двигателя KingTech K450G4, каждый из которых создаёт 99 фунтов тяги. По словам создателя, увеличить скорость было бы возможно только с дополнительным ускорением, но это привело бы к аннулированию гарантии.

Фото: Motor1.com

Гоночный карт, собранный Скайларом Дженуари, требовал 18 месяцев разработки, включая изучение работы реактивных двигателей, коэффициентов аэродинамики и платформ гоночных карт. Изначально двигатели были испытаны на мопеде, который проезжал одну милю на галлоне реактивного топлива, прежде чем их перенесли на карт. Завершить проекту помогли отцу и брату Скайлара, с которыми ушло ещё шесть месяцев на сборку.

Фото: Motor1.com

В комплекте с покупкой идут сертификат, рама гоночного картинга и два немного б/у реактивных двигателя. Покупатель может обсудить возможность также приобрести мопед. Обе транспортные средства используют одинаковые реактивные двигатели, что позволяет передвигаться по городу на двух крутых транспортных средствах.