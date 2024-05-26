Можно купить миниатюрный McLaren Senna с изображением Сенны за $21 385

21 мая команда McLaren представила яркую версию Senna в специальном дизайне. Названная Senna Sempre livery, машина является одой легенде Формулы 1, Айртону Сенне, и, нет, ее нельзя купить. Однако профессионалы по созданию моделей в компании Amalgam предлагают несколько реплик, воссоздающих все яркие детали в изысканной масштабной копии 1:8.

Это последнее особенное творение от Amalgam, и, как мы уже привыкли от этой компании из Великобритании, мастерство поражает. Одно дело — создать масштабную реплику с деталями, идентичными оригиналу, но специальная окраска Senna Sempre была воссоздана дот-матричным лицом Сенны на задних крыльях. Попробуйте угадать, какое изображение ниже является репликой. Мы подождем.

На полноразмерной машине это был сложный проект ручной росписи для команды MSO в McLaren. Amalgam не уточняет свой процесс воссоздания дизайна на маленькой модели, но изготовление реплики Senna масштаба 1:8 заняло 3000 часов на дизайн и производство. Фактический процесс сборки каждой машины еще 300 часов, все делается вручную. Помимо особенной окраски, внутренность точно проработана и видна через открытые двери. Битурбированный 4,0-литровый V-8 виден через капот. И за обутыми в шины Pirelli дисками скрываются "огромные" тормоза McLaren с перфорированными тормозными дисками.

McLaren покажет специальную Senna в этот уик-энд на Гран При Монако, где Ландо Норрис и Оскар Пиастри будут гонять на своих гоночных машинах McLaren MCL38 Formula 1 с аналогичным дизайном. Речь идет о прототипе Senna, изъятом из коллекции наследия McLaren. Но Amalgam планирует выпустить 30 своих масштабных реплик для фанатов и коллекционеров.

Готовьтесь платить за нее как за настоящий автомобиль. Цена в Соединенных Штатах составляет $21,385 — примерно столько же, сколько стоит совершенно новый Chevrolet Trax.

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