Теперь вы можете приобрести Subaru BRZ в фиолетовом цвете

В городе появилась новая специальная версия Subaru BRZ. Она получила название Series.Purple и несколько улучшений с логотипом STI, а также эксклюзивный темно-фиолетовый окрас. Будет построено всего 500 экземпляров, все с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Цвет называется Галактический Фиолетовый Жемчуг, и он сочетается с комплектом 18-дюймовых легкосплавных колес, окрашенных в матово-серебристый цвет и обутых в шины Michelin Pilot Sport 4. Внутри салона Series.Purple появилась контрастная серая строчка на рулевом колесе, дверных карманах и чехле рычага переключения передач. Также на кнопке пуска двигателя и на рычаге КПП появились значки STI.

Приводная установка BRZ Series.Purple механически не отличается от стандартной модели. Это означает 228 лошадиных сил и 184 фунт-футов крутящего момента от атмосферного четырехцилиндрового двигателя. Однако на этой комплектации нет доступной шестиступенчатой автоматической коробки передач. Для нас это не проблема.

Другие изменения включают установку гибких V-образных брусков, разработанных STI, в отсеке двигателя для улучшения торсионной жесткости, а также спортивный короткоходный рычаг переключения передач на шесть скоростей. Основываясь на комплектации Limited, Series.Purple также получает такие функции как подогреваемые наружные зеркала, улучшенная аудиосистема, детектор слепых зон, помощь в удержании на полосе движения и фары, реагирующие на повороты, в стандартной комплектации.

Стоимость Subaru BRZ Series.Purple начнется с $36 615, включая стоимость доставки в размере $1 170. Это всего лишь на $1 700 дороже, чем эквивалентная модель Limited с шестиступенчатой коробкой передач. Учитывая эксклюзивный цвет, низкую производственную мощность и реальные улучшения в плане производительности, можно сказать, что это довольно выгодное предложение.