Ред Булл Рейсинг: «Мы можем развалиться», - Йос Ферстаппен

После официального подтверждения ухода из команды Red Bull Racing инженера-гуру Эдриана Ньюи, бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен выразил свои опасения относительно будущего команды.

«Red Bull Racing может столкнуться с серьезными проблемами. Я уже предупреждал об этом в начале текущего года. Для обеспечения внутренней стабильности крайне важно, чтобы ключевые фигуры оставались в команде, но сейчас ситуация далека от идеала. Уход Ньюи, а ранее были слухи об увольнении Хельмута Марко – все это негативно сказывается на будущем коллектива», - поделился мнением Ферстаппен.