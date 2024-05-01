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Ред Булл Рейсинг: «Мы можем развалиться», - Йос Ферстаппен

После официального подтверждения ухода из команды Red Bull Racing инженера-гуру Эдриана Ньюи, бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен выразил свои опасения относительно будущего команды.«Red Bull Racing может столкнуться с серьезными проблемами.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.05.2024, 16:01
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Фото: F1news.ru

После официального подтверждения ухода из команды Red Bull Racing инженера-гуру Эдриана Ньюи, бывший гонщик Формулы 1 Йос Ферстаппен выразил свои опасения относительно будущего команды.

«Red Bull Racing может столкнуться с серьезными проблемами. Я уже предупреждал об этом в начале текущего года. Для обеспечения внутренней стабильности крайне важно, чтобы ключевые фигуры оставались в команде, но сейчас ситуация далека от идеала. Уход Ньюи, а ранее были слухи об увольнении Хельмута Марко – все это негативно сказывается на будущем коллектива», - поделился мнением Ферстаппен.

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