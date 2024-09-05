Йос Ферстаппен: Команда не увидела жалоб Макса

Йос Ферстаппен раскрыл, что его сын Макс Ферстаппен предупреждал руководство команды Red Bull Racing о проблемах с машиной задолго до сегодняшнего дня, но его слова остались незамеченными.

«Нововведения, которые были внесены в этом году, не принесли ожидаемых результатов, – прокомментировал Йос Ферстаппен в интервью голландскому подкасту De Coen en Sander. – Это привело к тому, что команда застыла на месте, в то время как другие продолжили развиваться. Тот, кто не двигается вперед, всегда начинает отстаивать позиции, особенно в мире Формулы 1».

В начале сезона, когда команда праздновала победы, казалось, что всё идет по плану. Однако Макс уже тогда отмечал, что баланс машины вызывает нарекания.

«Примерно три месяца назад Макс стал серьезно высказывать свои опасения относительно баланса, но его слова либо прошли мимо ушей, либо не были подтверждены на практике командой. Сейчас, к сожалению, уже слишком поздно», – добавил отец пилота.