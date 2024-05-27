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Доминирование Red Bull осталось позади, - заявил Макс Ферстаппен

Отцу трехкратного чемпиона мира Йосу Ферстаппену не нравятся результаты гонки в Монако. Он выразил недовольство и требует ответной реакции от команды Red Bull Racing.Йос Ферстаппен говорит: "Доминирование Red Bull осталось в прошлом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
27.05.2024, 15:41·1 мин
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Фото: F1news.ru

Отцу трехкратного чемпиона мира Йосу Ферстаппену не нравятся результаты гонки в Монако. Он выразил недовольство и требует ответной реакции от команды Red Bull Racing.

Йос Ферстаппен говорит: "Доминирование Red Bull осталось в прошлом. Настало время вернуться к гонкам и сосредоточиться на работе внутри команды, не отвлекаясь на сторонние вопросы. Впереди есть гонки, на которых Red Bull снова сможет показать себя в лучшем свете, но я очень заинтересован в том, как они собираются решать возникшие проблемы".

"Важно, чтобы в Red Bull понимали, что происходит. Понятно, что Ferrari и McLaren догоняют. Макс пока умудрялся компенсировать этот факт, однако отставание Серхио Переса становится все более заметным", - отмечает отец пилота.

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