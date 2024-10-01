Йос Ферстапен о перебежчиках в команде Red Bull: "Слишком много человек ушло"

В текущем сезоне команду Red Bull Racing покинули несколько выдающихся специалистов, и на трассе результаты во второй половине года оставляют желать лучшего. Отец пилота Формулы 1 Йос Ферстаппен высказался в интервью голландским СМИ, отметив, что предупреждал о возможных негативных последствиях.

«В начале сезона я говорил, что внутри коллектива Red Bull происходят не лучшие события, – поделился Йос Ферстаппен. – Когда уходят ключевые сотрудники, всегда говорят, что один человек не определяет успех команды, но в реальности каждый сотрудник важен. Кристиан Хорнер (руководитель команды) может защищать свою позицию, но уход слишком многих сотрудников». «На каждой пресс-конференции Макса спрашивают об этом, и это начинает выглядеть несколько неуместно».