Японские автомобильные компании возвращаются на российский рынок

В Японии в 2023 году был принят закон, запрещающий экспорт автомобилей в РФ. Эта мера привела к снижению продаж, но затем начались послабления.

Теперь в Россию разрешен ввоз «мягких» гибридов, где основную роль играет бензиновый двигатель, а электрический - дополнительный.

Однако автомобили Honda, Nissan и Suzuki смогут продолжать поступать на территорию РФ через параллельный импорт, что позволит снизить логистические издержки.

Интересно, что появилась информация, будто в Россию могут вернуться автомобили Mitsubishi.

Фото: Carsweek.ru

При этом перед повышением утилизационного сбора на российском рынке начали активно появляться японские автомобили.