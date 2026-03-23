Бермана встретили в Японии с восторгом

Команды Формулы 1 начинают прибывать в Японию заранее, и это связано не только с необходимостью адаптации к новому часовому поясу. Уже сейчас некоторые коллективы проводят яркие рекламные мероприятия. Одна из таких акций — презентация особой ливреи автомобилей Racing Bulls, прошедшая в рамках события Red Bull Tokyo Drift, о которой ранее сообщалось.

Внимание привлекает и сотрудничество Toyota Gazoo Racing — гоночного подразделения японского автогиганта — с Haas F1. Вчера пилот Haas Оливер Берман встретился с болельщиками в Японии и был тепло встречен поклонниками автоспорта.

Мероприятие проводилось в Тоёте — именно здесь располагается штаб-квартира Toyota Motor Corporation. В этом городе живут многие поклонники Формулы 1, хорошо осведомлённые о достижениях Оливера. Молодой британец — один из перспективных гонщиков нового поколения, что подтверждает его популярность. На встрече Берман охотно общался с гостями, улыбался, отвечал на вопросы и раздавал автографы.



Некоторым гостям особенно повезло — организаторы подготовили фирменные бейсболки команды, которые Оливер лично подписал. Напомним, на двух первых этапах сезона Берман уже заработал 17 очков и, в частности, в Китае завершил гонку в первой пятёрке.



Впереди — ещё одно яркое событие. Уже завтра в Токио состоится презентация специальной раскраски болидов Haas F1, приуроченной к скорому выходу фильма «Годзилла: Минус ноль».