Внезапное решение Японии относительно экспорта своих автомобилей в Россию вызвало широкий резонанс. По данным информационного портала Vladivostok1.ru, был опубликован список моделей, которые теперь разрешено поставлять на российский рынок.

Согласно новым правилам, на которые распространяется послабление и отмена запретов, в первую очередь коснулись «мягкие» гибриды. Эти автомобили используют электромотор в качестве дополнения к двигателю внутреннего сгорания, не имея возможности самостоятельно двигаться на электрической энергии. Список разрешенных к экспорту машин включает в себя японские бренды, такие как Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Honda, а также немецкий Mercedes-Benz. Большинство из них представлены 3-5 гибридными моделями, которые больше не подпадают под санкции. Например, Honda возобновила экспорт в Россию автомобилей с 1,5-литровыми моторами, установленными на моделях CR-Z, Fit, Insight.

Эксперты считают, что данные автомобили могут найти спрос на Дальнем Востоке и в Сибири, где популярны праворульные машины. Появление новых моделей на рынке может привести к снижению цен и увеличению спроса. Однако в европейской части России праворульные автомобили могут столкнуться с определенными сложностями в продажах. Тем не менее, решение Японии рассматривается специалистами как позитивное событие, подчеркивающее приоритет финансовых интересов страны в условиях мирового кризиса на рынке автомобилей. Это действие может быть первым шагом к полному снятию санкций в отношении российского экспорта со стороны других стран.