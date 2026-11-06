Yangwang U9X преодолел отметку в 500 км/ч и обновил собственный рекорд ‘world’s fastest car’, разогнавшись до невероятных 312 миль/ч.

Бренд Yangwang, принадлежащий BYD, не остановился на прошлогоднем рекорде максимальной скорости серийного автомобиля, установленном моделью U9 XTreme, и провёл новую попытку. На этот раз результат оказался ещё выше.

Во время заезда на Sheikh Khalifa Bin Zayed International Road в Абу-Даби, ОАЭ, победитель 24 Hours of Le Mans Marc Basseng разогнал автомобиль до 312.65mph. Прежний показатель составлял 308.33mph. Таким образом, машина впервые преодолела отметку 500kmh, достигнув скорости 503.16kmh.

В результате U9 вновь получил рекорд Guinness World Record как самый быстрый серийный автомобиль. Кроме того, модель автоматически стала самым быстрым серийным электромобилем. Поэтому даже если Koenigsegg сможет превысить 312mph на Jesko Absolute, Yangwang всё равно сохранит один из своих титулов.

Для заездов перекрыли около шести миль дороги. Перед попыткой U9X покрытие пришлось очистить: трасса расположена в пустынной местности и используется обычным транспортом, поэтому на асфальте могли остаться жидкости или мусор. Такие препятствия были бы крайне нежелательны при скорости свыше 300mph.

Фото: autoexpress

31 октября автомобиль совершил несколько заездов, однако преодолеть отметку 500kmh не удалось. Максимальная скорость составила 490kmh, или 304mph. На следующий день один из двух заездов принёс желаемый результат после внесения нескольких изменений в конструкцию U9X.

Программное обеспечение адаптивных амортизаторов перенастроили, увеличив демпфирование отбоя. Это помогло автомобилю лучше справляться с неровностями дороги. Кроме того, угол установки заднего антикрыла изменили для увеличения прижимной силы.

Силовая установка Yangwang включает четыре электромотора, которые в совокупности развивают почти 3,000rpm. Разгон от 0-62mph занимает всего 2.36 секунды, а производство ограничено 30 units.

Примерно в то же время, когда проходили рекордные заезды, появилось видео крупной аварии U9X во время скоростных испытаний в Китае. По сообщениям местных СМИ, водитель не пострадал.

Пока неизвестно, будет ли Yangwang U9 продаваться в Великобритании. При этом уже подтверждено, что бренд появится на местном рынке в том или ином формате. Yangwang также выпускает внедорожник U8, который не способен развивать скорость 300mph, но умеет разворачиваться на месте подобно танку.