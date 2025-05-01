Прекращение производства! Citroen прекращает продажи C5 X в Великобритании

Автомобиль, который называют гибридом седана, универсала и внедорожника, Citroen C5 X, не смог завоевать достаточное количество покупателей. Просторная, комфортабельная и оригинальная французская машина снимается с продаж в Великобритании всего через три года после начала продаж, причем выпуск праворульных версий прекращается в конце мая 2025 года.

Хэтчбек Citroen длиной 4,8 метра находится между универсалами BMW 3 Series и 5 Series, конкурируя в так называемом 'D-сегменте' рынка представительских автомобилей. Однако, стартовая цена французского флагмана в £31,355 на £12,000 ниже, чем у более компактного BMW, предлагая при этом гораздо больше места. Несмотря на это, данное предложение не произвело впечатления на британцев, привыкших к премиальным немецким автомобилям.

Также в Европе ситуация не лучше: в 2024 году Citroen продал всего 4 296 автомобилей C5 X в 28 европейских странах, включая Великобританию. Число снизилось с 11 881 предыдущего года, по данным JATO Dynamics, в то время как BMW продала 90 000 седанов и универсалов 3 Series только в прошлом году. Однако C5 X пользуется гораздо большим спросом в Китае, что делает Citroen лидером среди иностранных марок концерна Stellantis в этой стране.

Хотя C5 X будет продолжать свой путь на других рынках, генеральный директор Citroen Тьерри Коскас намекнул на закрытие модели при беседе с Auto Express на этой неделе в Париже.