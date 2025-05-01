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Прекращение производства! Citroen прекращает продажи C5 X в Великобритании

Citroen discontinues C5 X model in UK due to low sales, production to stop in 2025. The comfortable French car failed to attract British buyers, despite offering spaciousness and innovation, losing the battle to premium German rivals.
РедакцияР
Редакция
01.05.2025, 19:31·2 мин
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Фото: autoexpress

Автомобиль, который называют гибридом седана, универсала и внедорожника, Citroen C5 X, не смог завоевать достаточное количество покупателей. Просторная, комфортабельная и оригинальная французская машина снимается с продаж в Великобритании всего через три года после начала продаж, причем выпуск праворульных версий прекращается в конце мая 2025 года.

Хэтчбек Citroen длиной 4,8 метра находится между универсалами BMW 3 Series и 5 Series, конкурируя в так называемом 'D-сегменте' рынка представительских автомобилей. Однако, стартовая цена французского флагмана в £31,355 на £12,000 ниже, чем у более компактного BMW, предлагая при этом гораздо больше места. Несмотря на это, данное предложение не произвело впечатления на британцев, привыкших к премиальным немецким автомобилям.

Также в Европе ситуация не лучше: в 2024 году Citroen продал всего 4 296 автомобилей C5 X в 28 европейских странах, включая Великобританию. Число снизилось с 11 881 предыдущего года, по данным JATO Dynamics, в то время как BMW продала 90 000 седанов и универсалов 3 Series только в прошлом году. Однако C5 X пользуется гораздо большим спросом в Китае, что делает Citroen лидером среди иностранных марок концерна Stellantis в этой стране.

Хотя C5 X будет продолжать свой путь на других рынках, генеральный директор Citroen Тьерри Коскас намекнул на закрытие модели при беседе с Auto Express на этой неделе в Париже.

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