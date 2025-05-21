Главная Новости Автоваз «АвтоВАЗ» разрабатывает новую модель вместо Lada Xray
Новости

«АвтоВАЗ» разрабатывает новую модель вместо Lada Xray

Новый кроссовер от «АвтоВАЗ» представят на ПМЭФ-2025: замена Lada Xray получит улучшенные двигатели и панорамную крышу, а также выйдет на мировые рынки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
21.05.2025, 09:41·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

Автомобильный гигант "АвтоВАЗ" обещал представить новый кроссовер в предсерийном виде на ПМЭФ-2025, который пройдет в июне.

Недавно в сеть просочились внутренние документы, из которых стало известно, что новый паркетник завода рассматривается как замена модели Lada Xray. Изначальный концепт этой модели был представлен в 2012 году, а через два года был представлен Lada Xray Concept 2, после чего началось упрощение. Серийное производство "Х-рея" началось в конце 2015 года и завершилось в 2022 году.

Предполагаемая замена "Х-рея", скорее всего, будет представлена под названием Lada B-Cross. Президент уже ознакомился с прототипом в январе.

По информации инсайдеров, новому кроссоверу будут доступны двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 136 л.с. соответственно. Китайский партнер поставит коробки передач - 6МКПП и вариатор.

Новый паркетник появится на рынке в первом квартале следующего года. Планируется выпускать до 55 000 машин ежегодно. Кроссовер будет предлагаться покупателям не только на внутреннем рынке, но и в странах постсоветского пространства, Латинской Америке, Африке и Ближнем Востоке, передает Wroom.

 

Фото: Carsweek.ru

 

Источник

Российский автопром (67)Автоваз (301)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация