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Лучшие кейсы по маркетингу в автомобильной индустрии: погружаемся в успехи «WOW-рынка»!

Форум по маркетингу в автобизнесе «MarketAuto – 2025» в Москве: яркие идеи, кейсы и конкурс «WOW-Маркет!». Узнайте, кто станет лучшим в автомобильной индустрии!
РедакцияР
Редакция
03.06.2025, 13:21·2 мин
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Фото: Autostat.ru

В столице России уже 18 июня состоится первый форум по маркетингу в автобизнесе под названием «MarketAuto – 2025». Мероприятие организовано агентством «АВТОСТАТ» и обещает стать ярким событием для всех, кто хочет обогатить свой профессиональный опыт нестандартными идеями и кейсами.

На форуме запланировано пять интересных сессий с участием известных спикеров, успешных практиков и опытных экспертов автобизнеса. Одним из главных элементов программы станет конкурс кейсов «WOW-Маркет!», который проводится впервые в автомобильной индустрии.

В рамках конкурса будут оцениваться проекты в пяти номинациях: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация». В жюри конкурса войдут директора по маркетингу ведущих автобрендов, эксперты автомобильной индустрии и медиа.

Кто же станет обладателем звания автора самых крутых и успешных проектов, кампаний и инноваций? Ответы на эти вопросы ждут участников форума «MarketAuto – 2025» в Москве, в LOFT HALL #2. Дополнительную информацию о мероприятии и регистрацию можно найти на официальном сайте форума.

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