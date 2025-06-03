Лучшие кейсы по маркетингу в автомобильной индустрии: погружаемся в успехи «WOW-рынка»!

В столице России уже 18 июня состоится первый форум по маркетингу в автобизнесе под названием «MarketAuto – 2025». Мероприятие организовано агентством «АВТОСТАТ» и обещает стать ярким событием для всех, кто хочет обогатить свой профессиональный опыт нестандартными идеями и кейсами.

На форуме запланировано пять интересных сессий с участием известных спикеров, успешных практиков и опытных экспертов автобизнеса. Одним из главных элементов программы станет конкурс кейсов «WOW-Маркет!», который проводится впервые в автомобильной индустрии.

В рамках конкурса будут оцениваться проекты в пяти номинациях: «Лучшая креативная стратегия», «Прорыв года», «Лучший digital-проект», «Эффективный performance» и «Лучшая коллаборация». В жюри конкурса войдут директора по маркетингу ведущих автобрендов, эксперты автомобильной индустрии и медиа.

Кто же станет обладателем звания автора самых крутых и успешных проектов, кампаний и инноваций? Ответы на эти вопросы ждут участников форума «MarketAuto – 2025» в Москве, в LOFT HALL #2. Дополнительную информацию о мероприятии и регистрацию можно найти на официальном сайте форума.