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Лучшее время для покупки кабриолета - зима

Почему цены на подержанные кабриолеты изменяются в зависимости от сезона? Узнайте, как использовать этот факт для своей выгоды при покупке или продаже автомобиля!
РедакцияР
Редакция
23.01.2025, 14:51·2 мин
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Фото: autoexpress

В мире, как гласит известное высказывание, нельзя быть уверенным ни в чем, кроме смерти и налогов. Однако есть еще одна неизбежность, которая приносит немного более позитивные эмоции, особенно для настоящих автолюбителей – цены на подержанные кабриолеты растут летом и падают зимой.

Будь то покупка или продажа, здесь у вас двойная выгода; продавать кабриолет в теплые месяцы дает вам полный контроль, потому что импульсивные покупатели будут стремиться быстро заполучить свои летние колеса. В то же время приобретение кабриолета зимой – смелое, но гениальное решение, которое должно сэкономить вам немалую сумму.

Почему? Все дело в простом законе спроса и предложения, и с учитыванием того, что Рождество прошло совсем недавно, последнее о чем думают многие – это о приобретении автомобиля без надлежащей крыши. Погода в это время года ничуть не способствует увеличению интереса, поэтому неудивительно, что цены на кабриолеты обычно снижаются примерно с сентября и начинают расти с марта.

Продавцы в дилерских центрах всегда стремятся максимально быстро реализовать товар, и с типичным спадом расходов в январе, вы можете войти в салон с автомобилями, ваши карты будут положены вам на руку.

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