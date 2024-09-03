Главная Новости Williams Williams будет проводить демонстрационные заезды в Сан-Паулу.
Новости

Williams будет проводить демонстрационные заезды в Сан-Паулу.

Команда Williams готовится к участию в демонстрационных заездах, запланированных на 29 сентября в бразильском Сан-Паулу в рамках гоночного фестиваля.Вождение болида возьмет на себя Алекс Элбон.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
03.09.2024, 20:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Williams готовится к участию в демонстрационных заездах, запланированных на 29 сентября в бразильском Сан-Паулу в рамках гоночного фестиваля.

Вождение болида возьмет на себя Алекс Элбон. Отмечается, что машина FW45 будет окрашена в цвета нефтяной компании Gulf. Не менее интересно, что такая же раскраска была выбрана для болидов Williams на Гран При в Сингапуре, Японии и Катаре в прошлом году.

По словам представителей команды, выбор Gulf в качестве дизайна для предстоящих демонстраций обусловлен тем, что эта компания выступает не только спонсором Williams, но и партнером гоночного фестиваля в Сан-Паулу.

Источник

Williams (101)Александер Элбон (60)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация