Williams будет проводить демонстрационные заезды в Сан-Паулу.

Команда Williams готовится к участию в демонстрационных заездах, запланированных на 29 сентября в бразильском Сан-Паулу в рамках гоночного фестиваля.

Вождение болида возьмет на себя Алекс Элбон. Отмечается, что машина FW45 будет окрашена в цвета нефтяной компании Gulf. Не менее интересно, что такая же раскраска была выбрана для болидов Williams на Гран При в Сингапуре, Японии и Катаре в прошлом году.

По словам представителей команды, выбор Gulf в качестве дизайна для предстоящих демонстраций обусловлен тем, что эта компания выступает не только спонсором Williams, но и партнером гоночного фестиваля в Сан-Паулу.