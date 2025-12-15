Wildberries планирует запустить сервис такси в России в 2026 году?

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) рассматривает запуск собственного сервиса такси на территории России уже в следующем году. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на источники, близкие к планам компании.

По данным одного из собеседников издания, в компании уже разработано отдельное приложение для вывода нового сервиса на рынок. До конца текущего года Wildberries & Russ продолжает набор водителей в рамках партнерской курьерской программы, что может стать одним из этапов подготовки к масштабному запуску.

Как рассказали другие источники, для реализации собственных планов в области такси компания могла бы задействовать ресурсы уже действующих платформ на рынке пассажирских перевозок. В частности, Wildberries & Russ изучала возможность приобретения таких сервисов, как Wheely, проявляла интерес и к покупке платформы «Ситимобил». Однако, по утверждению источника, хорошо осведомленного о внутренних решениях организации, пока компания не рассматривает никакого «очевидного игрока» для покупки. В связи с этим Wildberries & Russ готовится запускать свой сервис самостоятельно, хотя конкретные сроки старта пока не уточняются.

В пресс-службе объединённой компании пояснили, что сейчас говорить о выходе сервиса такси на российский рынок преждевременно, поскольку организация сосредоточена на тестировании аналогичного проекта в Беларуси и Узбекистане.

Напомним, в июле этого года в Беларуси началось бета-тестирование собственного сервиса такси Wildberries. В августе основательница компании объявила, что управлять новым направлением будет бывший глава российского подразделения агрегатора Gett Анатолий Сморгонский. В ноябре Wildberries сообщила о техническом запуске сервиса такси уже в Узбекистане. По информации пресс-службы, на первоначальном этапе проект будет функционировать как «закрытый клуб», где доступ к поездкам получат только сотрудники и партнёры маркетплейса.