Почему Великобритания одержима превращением старых автомобилей в электромобили

Ведущий мировой лидер в области электрических конверсий на основе любви к автомобилям

Прогулка по лондонскому Риджентс-парку на Mercedes SL Pagoda - замечательное занятие. Автомобиль гармонично вписывается в окружающую природу, и я чувствую себя немного больше, чем жизнь. Мир и его проблемы перестают иметь значение. Я - главный герой телешоу о шпионах или интригах, или... что-то, где я выгляжу потрясающе, и все хотят быть со мной.

Автомобиль выглядит как звезда 1960-х годов, созданный для пилотирования - с шумом - человеком с хорошим вкусом. Но этот автомобиль путает людей, потому что он почти не издает шума. Один прохожий спросил об его двигателе, а потом покачал головой, когда ему сказали, что больше нет необходимости проверять уровень масла. «Тогда не делайте это со своим», - единственное, что я смог сказать. Он уехал на своем внедорожнике SEAT, возможно, до сих пор демонстрируя свое недовольство своей приборной панелью.

Это потому, что этот SL является последним в длинном ряду автомобилей от Everrati из Великобритании, которая является одной из множества компаний, предлагающих продать вам классический автомобиль без бензобака. Она не одна. В Великобритании, кажется, больше мест, где можно конвертировать ваш классический автомобиль, чем в любой другой стране, часто с разными подходами.

В наши дни вы можете получить электрическую версию классического Rolls-Royce, Bentley, Land Rover, Jaguar E-Type, Porsche 911, Ford GT40, DeLorean ... все, что вы хотите, практически, от одной из многих компаний по конверсии / восстановлению / переосмыслению в стране. Факт того, что столько многочисленных предприятий появляются, не является большой неожиданностью. Отчет IndustryARC показал, что рынок наборов для конверсии - не полных конверсий, а только силовой установки - достигнет $2 млрд к 2030 году. Хотя они являются большой частью рынка конверсии на электромобили, это не все. С правильными навыками можно сделать еще больше с классическими автомобилями.

"У нас есть огромный пул настоящих высококвалифицированных механических и электрических инженеров в Великобритании. Я бы сказал, что это уникально в мире", - сказал Джастин Ланни, основатель и генеральный директор Everrati. Его компания появилась в 2019 году, когда его маленькая дочь начала открыто беспокоиться о изменении климата. Опыт работы в сфере технологий и проницательный взгляд на возможности заставили его прислушаться, когда принц Гарри и Меган Маркл покинули свадебную церемонию на электрифицированном Jaguar E-Type в 2018 году. Цель Everrati - электрифицировать иконические классические автомобили, чтобы сохранить их для следующего поколения, а также производить полностью восстановленные автомобили.

Everrati - это полноценный продукт, созданный с нуля - все, что вам нужно сделать, это сообщить компании, какая модель вам нравится, и подождать. Автомобиль и конверсия включены. Это обходится дорого, но есть причина. "Мы разрабатываем программное обеспечение, которое управляет всеми нашими транспортными средствами", - сказал Ланни. "На это требуется много денег. Даже для полной восстановления Pagoda требуется много денег, и мы включаем все это. Если бы вы просто разделили все компоненты, весь ремонт ... вы не сэкономили бы. Никто другой не имеет нашей цепочки поставок наших двигателей или нашей разработанной внутрипроизводственной трансмиссии".

Но он, конечно же, признает, что этот процесс не дешевый - это скорее способ сохранить классический автомобиль на дороге в долгосрочной перспективе с меньшим количеством технического обслуживания или проблем с прохождением проверки на выбросы. Поэтому Everrati стоит сотни тысяч фунтов. Defender обойдется вам примерно в 200 000 фунтов, Porsche - в 300 000 фунтов и так далее. Тем не менее, "никто другой не имеет наших батарей в нашей Pagoda", - сказал Ланни. "Наши компоненты, я думаю, безусловно лучшие. Так что да, конечная цена высока".

Ведущий мировой лидер в области электрических конверсий благодаря "любви к автомобилям"

Ланни - не единственный, кто соглашается с тем, что британцы делают это лучше всех. "Великобритания является явным мировым лидером", - сказал Стив Драммонд, основатель и генеральный директор компании Electrogenic, специализирующейся на силовых установках, находящейся в Оксфордшире. Инженерное мастерство - это одно, но сам рынок тоже помогает. "США и Великобритания имеют наиболее гибкие правила в отношении изменения транспортных средств", - сказал он. "Это означает, что и здесь, и в США есть возможность, но вряд ли это возможно в таких местах, как Франция, например." В этой стране существуют правила, которые не позволяют легко вносить механические изменения.

Драммонд сказал, что у Великобритании и США есть что-то общее: любовь к своим автомобилям.

Клиенты, очевидно, играют важную роль. Бизнес Electrogenic масштабируемый. Компания производит комплекты для моделей, которые чаще всего конвертируются, она разрабатывает индивидуальные пакеты для клиентов с конкретными требованиями, у нее есть связи с автопроизводителями, и она даже сотрудничает с Министерством обороны Великобритании; несколько преобразованных Land Rover находятся на испытаниях в армии, чтобы определить, будут ли они работать на поле. Автомобили с клеймом Electrogenic не полностью восстановлены. Клиенты предоставляют автомобиль с механическими частями, и получают его назад с электричеством вместо них.

Донорский автомобиль в остальном остается без изменений, если клиент хочет сделать что-то еще с ним. Если это механическая коробка передач, вы можете даже сохранить свою ручку и переключать передачи, как всегда - хотя теперь автомобили невозможно заглушить. Все дело в силовой установке и программном обеспечении - это игра Electrogenic: "Когда мы строим автомобиль с последними техническими новинками, он проходит тесты с нашей стороны, а затем передается клиенту, и затем у него есть живой опыт с ним", - сказал Драммонд. "Мы получаем от них обратную связь. Весь этот опыт возвращается в наш следующий проект."

Есть много компаний, предлагающих конверсии, восстановления или переосмысление, но они не являются гигантами. Они находятся на малой стороне, и это, кажется, не случайно. Несмотря на то, что рестомод-индустрия электромобилей внушительна, эти компании говорят, что хотят видеть большую поддержку своей работы, чтобы поддерживать рабочие места и технологию в целом.

Волна электромобильных конверсий в неопределенном будущем

Автомобильная промышленность Великобритании не такая процветающая, как раньше, это точно.

Это обсуждается в пабах, интернет-форумах и в социальных сетях до сих пор. Даже оплот британскости, Morgan, теперь принадлежит итальянской компании. Lotus принадлежит китайскому владельцу, а Rolls-Royce и Bentley имеют немецких гигантов за спиной. Без огромной поддержки, чтобы начать работу над технологией электромобилей в большом масштабе - GM, Ford, Stellantis достаточно крупны, чтобы вкладывать деньги в создание электромобилей для масс (с разной степенью успеха, признаюсь), дело остается за инженерами, предпринимателями, мастерами и любознательными, чтобы увидеть, что можно сделать. Без большей поддержки и поощрения со стороны правительства и промышленности то, что сейчас является преимуществом по сравнению с остальным миром, может остановиться.

Директор Protean Electric, производителя встраиваемых электромоторов, Эндрю Уайтхед полагает, что британская автомобильная промышленность имеет потенциал для роста, но, похоже, не желает поощрять что-то крупное. "Похоже, мы не хотим ничего производить в Великобритании", - сказал он. "Думаю, последний новый автомобильный завод в Великобритании был завод Vauxhall в Лутоне, который находился в 90-х годах. В Великобритании (преуспевает в) инженерии, инновациях и изобретательстве. Здесь действительно талантливые люди, практичные инженеры. Мне посчастливилось поработать с инженерами со всего мира, и британские инженеры - некоторые из лучших инженеров, с которыми мне довелось работать. Но у нас нет промышленных амбиций".

По его мнению, США имеет такие амбиции, даже если и там в последние десятилетия часть этого была передана за границу. "Я немного времени провел там", - сказал он. "Если у вас есть достаточно хорошая идея, убеждение и все необходимые условия, то практически бесконечное количество денег доступно для успешного воплощения идеи. Ни амбиции, ни финансирования для этого в Великобритании не хватает".

Крис Хазелл, сооснователь и генеральный директор компании Fellten, производителя батарейных пакетов, столкнулся с этой проблемой. "Мы попадаем в странное положение, когда мы не обращаемся к правительству и не говорим, что мы хотим нанять 100 000 сотрудников или 2 000 сотрудников", - сказал он. "Мы говорим, что мы хотим нанять еще 50 сотрудников, а затем расширяться, и они говорят: Ну, это недостаточно большое число". Большие предприятия, которые хотят увеличить количество работников, более привлекательны для правительства, что хорошо для уже процветающей компании, но для ряда меньших интересов, стремящихся расширить пространство электромобилей? Сложно.

Мысль Уайтхеда о том, что Великобритания не стремится создавать вокруг этого большие бизнесы, не является современной проблемой, но она уходит далеко назад. Дэвид Дюрден, исполнительный директор Chieftain Range Rover, компании, которая создает на заказ электрические версии Range Rover Classic, вспоминает прошлую жизнь в автоспорте, где его небольшая компания из Великобритании поставляла компоненты для многих команд из США. Он отметил, что выбор, который был у его клиентов на их родине, был либо слишком мал, либо NASA. Его шестеро сотрудников с их компетентностью в нужных местах отлично справились с работой на правильном уровне. "Британцы всегда были очень хороши в разработке идей, в маломасштабной, почти прототипной стадии, которую потом принимает индустриализованная среда", - сказал он.

Правила Великобритании полезны, поскольку позволяют делать такие вещи, как конверсии, но существуют меры безопасности, чтобы убедиться, что транспортные средства безопасны. Автомобили в возрасте от трех до сорока лет должны проходить ежегодный технический осмотр MOT (Ministry of Transport), чтобы быть разрешенными к эксплуатации. Новые автомобили, как предполагается, не развалятся, как только они покинут автосалон, в то время как для автомобилей старше 40 лет это не является юридическим требованием к проверке, но определенно рекомендуется.

Тест гарантирует исправность всех частей автомобиля, и если найдется что-то небезопасное - будь то выбросы, голые шины, структурные проблемы или механические неполадки, оно считается непригодным для эксплуатации и не имеет правового основания для движения по дороге до исправления.

Такие проверки не являются обычными в других странах, но они означают, что многие автомобили, проходящие через различные компании по конверсии в Великобритании, не представляют опасности. С компонентами электромобилей существуют строгие правила. Хазелл слишком хорошо знаком с различиями в регулировании: "В Великобритании у нас есть множество европейских стандартов, у нас есть соответствующие страховки, и все это делается для безопасности. В Великобритании есть стандарты Европы, и мы должны их выполнять, что означает, что каждый продукт соответствует высокому уровню".

Существуют некоторые изъяты, позволяющие сделать определенные изменения в автомобиле и все равно классифицировать его как модифицированную версию оригинала. Если вы делаете слишком много, это уже другая история, но это означает, что вы можете вносить изменения, не меняя его регистрации.

И Великобритания имеет свою уникальную культуру вождения классических или любимых автомобилей. Здесь меньше ожидается, что что-то должно проехать 2000 миль сразу при любом случае. Идея круиза по обширным пространствам Америки на кабриолете - мечта для людей в Великобритании.

Побочный эффект этого проявляется в батарее и запасе хода. Драммонд разъясняет: "Есть различия между США и Великобританией, очевидно, я имею в виду, что самое большое и наиболее очевидное - это то, что люди ездят дальше. И поэтому размеры батарей должны быть разными".

Автомобиль, который проедет 150 миль на одной зарядке, отлично подходит для рынка, где короткие поездки по воскресеньям или 40-мильные коммутирования происходят регулярно. В США проехать 100 миль (за исключением Лос-Анджелеса, признаюсь) легко и без проблем, в Великобритании это может занять некоторое время, поэтому остановка на чашечку чая, пока ваш преобразованный MGA или что-то подобное плавно заряжается на парковке, не будет большой проблемой.

В Великобритании есть инженеры, которые могут выполнять эту работу, бизнесмены, стремящиеся исследовать новые технологии, регулирующий орган, который позволяет рестомоддингу / конверсии / переосмыслению / восстановлению, и во всем мире есть огромная сцена классических автомобилей, готовая воспользоваться сочетанием этих факторов. У Electrogenic уже есть партнеры в США, Everrati делает много бизнеса там, и, без сомнения, вы увидите много компаний, основанных в Великобритании, предлагающих электрические версии легендарных автомобилей в ближайшем будущем.

Что дальше?

Если верить различным примерам, с которыми я имел дело на протяжении лет - этой Pagoda, DeLorean, Mini, 911 и многих других, - я не удивлюсь, если последует всплеск популярности. При условии, что владельцы смогут позволить себе сделать переход, конечно. Даже базовый комплект для конверсии сейчас стоит приличную сумму: Classic Mini Conversion Kit от Electrogenic стоит 16 600 фунтов стерлингов ($21 700) плюс налоги. Вам действительно нужно любить свою Mini, чтобы потратить столько денег на нее. Они не для всех, особенно не для владельцев внедорожников SEAT, если судить по моему взаимодействию с SL, но для тех, кто хочет погрузиться в это, они - лучшая вещь после нарезанного хлеба.

Говоря с различными основателями, я получил впечатление, что мы все еще находимся в стадии "бить железо пока горячо". Многие признали, что EV West в Калифорнии является родоначальником этого бизнеса, а Великобритания подхватила это и продвигает дальше, но отсутствие поддержки британского правительства в таких масштабах означает, что это может не взлететь так хорошо, как потенциально могло бы.

Это оставляет место для других, чтобы вмешаться и занять лидирующие позиции в будущем. Дюрден из Chieftain, пожалуй, выразил это лучше всего: "Мы думаем о литературе и искусстве ... у нас был Шекспир", - сказал он. "Он был очень хорош в пьесах. Теперь есть Голливуд".

Голливуд может занять место Билла, но не забывайте: там сейчас полно британцев. Эта Pagoda от Everrati заставила меня чувствовать себя - и, возможно, выглядеть - немного звездой. Похоже, что в Великобритании будет много роскошных электромобилей, которые отправятся в путь практически повсюду на долгое время.

Алекс Гой - фрилансер из Лондона. Ему нравятся британские спортивные автомобили, чай и ощущение легкой опасности, которое может принести владение британским спортивным автомобилем.