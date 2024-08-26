Эксцентричный рестомод Eccentrica V12 - идеальный трибьют 90-м.

На стенде Eccentrica на мероприятии The Quail, A Motorsports Gathering, я увидел то, что держал в руках уже много лет. Не ручку переключения передач первой серии Lamborghini Diablo, а кассету с микстейпом. Стопки кассет "Mixed by Eccentrica Vol. II" в новых коробках были тщательно расставлены на стенде, где Diablo-based Eccentrica V12 совершил свой дебют в США во время Monterey Car Week.

Там же присутствовал Маурицио Реджани, недавно ушедший на пенсию с поста технического директора Lamborghini после почти 30 лет работы в автомобильной компании. Вместо того чтобы отдохнуть, Реджани сразу приступил к разработке рестомода Diablo, который вы видите здесь - бегущее, ездящее письмо любви к 1990-м годам. Motor1 беседовал с инженером суперкаров, чтобы понять, что потребовалось для создания этого модернизированного дьявола с двигателем V-12.

"Я начал работать в Lamborghini в 1995 году", - сказал Реджани. "Это означает, что я начал работать над Diablo SE и SV". Eccentrica V12 основан на Diablo первой серии, выпускавшемся с 1991 по 1994 год.

"Этот автомобиль не был частью моей жизни, и теперь я, кажется, закрываю целый круг своей карьеры в Lamborghini", - отметил Реджани.

Как и в большинстве рестомодов спортивных автомобилей и суперкаров, цель Eccentrica заключалась в улучшении управляемости и функциональности оригинального Diablo, сохраняя его классический стиль и подлинный 1990-й год в вождении.

"Мы пытались решить проблемы с помощью технологий, не вводя огромное количество электроники", - сказал Реджани.

5,7-литровый двигатель V-12 теперь оснащен однокатушечным зажиганием, электронным управлением дроссельной заслонкой и переработанным выхлопом. Он выдает 500 лошадиных сил и более 440 фунт-футов крутящего момента на задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач с короче передаточными числами, чем у оригинальной пятиступенчатой. Шестиступенчатая коробка передач, по словам Реджани, была изготовлена на заказ для Eccentrica - дорогостоящее предприятие, особенно учитывая, что компания намерена выпустить всего 19 экземпляров этого рестомода Diablo.

Электронно управляемые демпферы и современное управление двигателем позволили Eccentrica установить регулятор режимов вождения на консоли, переключаясь между стандартными, комфортными и спортивными режимами. Этот регулятор также настраивает систему контроля тяги и ответ двигателя, но плавность шестиступенчатой коробки передач полностью зависит от ваших умелых рук.

Для Реджани, который приходилось сталкиваться с все более строгими нормами по выбросам и расходу топлива во время разработки автомобилей в Lamborghini, свобода рестомода - это настоящее удовольствие.

"Вернуться в 90-е означает, что вы можете играть без всех ограничений в терминах гомологации - для бамперов, подушек безопасности, пассивных и активных систем обеспечения безопасности, а также для выбросов и звука", - сказал он Motor1. "Это похоже на то, как ребенок играет в Луна-парке, делая что-то, что сегодня невозможно в разработке новых автомобилей".

Реджани быстро указывает на то, что создание рестомода Diablo не означает полной свободы от регулирования. Чтобы оставаться улице-легальными, Eccentrica должна соответствовать правилам, которые действовали на момент производства каждого донорского Diablo.

"Звук машины потрясающий", - сказал он Motor1. "Если представить, что сегодня в новом автомобиле обычно установлены два катализатора, один за другим. У вас есть фильтры OPF, и звук действительно заглушен. В этом случае у вас есть только один катализатор, и после этого вы можете не иметь никаких ограничений. Это означает, что звук действительно впечатляет".

По мнению Реджани, результат - автомобиль с классическими чертами суперкара, чистым, непревзойденным водительским опытом и возможностями, которые стандартному Diablo никогда не предлагал. Лучшее из 90-х, подчеркнутое. Это ода автомобильной эпохе, которую многие из нас только начинают полностью оценивать.

Есть только один упущенный шанс для ностальгии по 90-м годам, когда дело доходит до Eccentrica: владельцам не придется наслаждаться этим микстейпом во время вождения. У рестомода Diablo установлена передовая звуковая система Marantz, но, насколько я могу судить, нет кассетной деки.

Получайте лучшие новости, обзоры, статьи и многое другое прямо в свой почтовый ящик ежедневно.