Почему никто не хочет продать вам электромобиль за $25 000

Автопроизводители не заинтересованы в создании доступных электромобилей, потому что их основная цель - заработать деньги, а не выпускать автомобили. Это утверждает аналитик Кевин Тайнан. Большие компании стремятся продавать более дорогие автомобили, чтобы получить больше прибыли.

Однако главное - это то, что покупатели формируют спрос. Мы предпочитаем приобретать дорогие и роскошные автомобили, и именно такие автомобили продают автопроизводители.

Но есть и аргументы в пользу более доступных электромобилей. Эксперты говорят, что при производстве маленьких и дешевых автомобилей затраты не намного выше, чем на более крупные и дорогие модели. Однако продажи последних лет больше сосредоточены на больших кроссоверах, внедорожниках и грузовиках.

Математика в автомобильной индустрии работает так: чем больше автомобиль, тем выше его цена. Но аналитик Кевин Тайнан указывает на пример Chevrolet Cruze, который продавался в низком ценовом диапазоне и имел большой спрос, но тем не менее исчез с рынка. Причина в том, что автопроизводители больше заинтересованы в продаже более дорогих, прибыльных моделей.

Некоторые аналитики утверждают, что автомобильные компании не смогут получать прибыль от продажи недорогих электромобилей. Однако есть и те, кто полагает, что, хотя такие автомобили могут быть нерентабельными, это не означает, что они невозможны.

Существуют компании, например, Honda, которые готовы продавать дешевые автомобили с убытком, чтобы завоевать молодых клиентов, которые будут оставаться ими лояльными на протяжении десятилетий. Но большие американские компании в основном отказались от такой практики.

Однако глава Ford, Джим Фарли, утверждает, что будущее в электромобилях - в меньших и более доступных моделях. Он считает, что большие электромобили с большими батареями не могут привлечь покупателей своей ценой.

Конечный выбор остается за покупателями. Если спрос на дешевые электромобили увеличится, автопроизводители будут менять свою стратегию и выпускать более доступные модели.