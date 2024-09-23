Зачем Toyota испытывает этот GR Corolla на Нюрбургринге?

Прототип имеет замаскированный передний конец. GR Corolla еще не продается в Европе, но его заметили в Германии. Большой задний спойлер говорит о том, что это модель Circuit Edition.

Toyota обновила GR Corolla к модельному году 2025 в начале августа, представив восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию, больший крутящий момент и улучшенное охлаждение. Однако эволюция автомобиля в этом поколении не завершена. Новое видео, снятое на Нюрбургринге, показывает частично замаскированный прототип, проходящий испытания на высокой скорости.

Что это может быть? Первая мысль - Toyota может заинтересоваться выпуском GR Corolla в Европе. Однако мы не уверены, что это произойдет. Во-первых, там более строгие нормы выбросов, и продажа 300-сильного автомобиля на европейском рынке негативно отразится на средних выбросах компании. С 2025 года автопроизводители должны соответствовать еще более строгим целям, чтобы избежать уплаты крупных штрафов.

Фото: Motor1.com

Не забываем, что Toyota уже продает в Европе более компактную модель GR Yaris с таким же трехцилиндровым двигателем и недавно выпущенной автоматикой. С учетом этого, можно сказать, что у компании есть модели в сегменте «горячих хэтчбеков». Было бы здорово предложить больше вариантов для энтузиастов, но реальность 2024 года такова, что спортивные автомобили составляют лишь небольшой сегмент рынка, и математика редко работает в пользу массовых, относительно доступных спортивных автомобилей.

Оранжевые боковые маркеры в фарах указывают на то, что мы имеем дело с прототипом GR Corolla для рынка США. Крупный задний спойлер заставляет нас думать, что Toyota тестирует модель Circuit Edition. По словам профессиональных автошпионов, это может быть более горячая версия GRMN. Однако мы не замечаем никаких отличий по сравнению с версией GR Corolla верхнего уровня.

Тестовый автомобиль действительно имеет ролл-кейдж, но многие прототипы, которые тестируют автопроизводители, также имеют его. Даже менее мощные и менее захватывающие воображение автомобили были замечены на Нордшляйфе с таким оборудованием безопасности. Предполагая, что это просто GR Corolla для Америки, почему он тренируется на «Нюрбургринге»? Возможно, эта маскировка скрывает незначительный фейслифт или специальное издание, запланированное к модельному году 2026.

Шпионское видео вызывает больше вопросов, чем ответов, но, кажется, Toyota готовит что-то связанное с GR Corolla. Мы ставим на обновление внешности, но время покажет, будет ли это так, или на подходе что-то более серьезное. Тем временем мы все еще терпеливо ждем выход BMW-приводимого GRMN Supra…