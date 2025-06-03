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Whispering Angel стал официальным партнёром Формулы 1

Розовое вино Whispering Angel стало официальным напитком Формулы 1, входя в партнерство с LVMH. Коммерческий директор серии назвал это событие особым и идеальным союзом автоспорта и изысканности.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.06.2025, 18:22·1 мин
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Фото: F1news.ru

Важное объявление для поклонников Формулы 1: розовое вино Whispering Angel теперь официально стало частью ассоциации, радующей VIP-гостей в паддоке.

Бренд Whispering Angel является собственностью французской транснациональной компании LVMH, которая уже радует Формулу 1 шампанским Moët & Chandon и водкой Belvedere.

Эмили Празер, коммерческий директор Формулы 1, поделилась: «Это значимое событие для нашего партнерства с LVMH. Мы рады приветствовать Whispering Angel в нашей семье как официального партнера. Это идеальное сочетание миров автоспорта и бренда, знаменитого своим стилем, элегантностью и безупречностью».

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