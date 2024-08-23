Что означает победа на Rolex Daytona

Для некоторых людей с хорошим достатком вопрос цены на наручные часы может быть обманным. Однако есть одни часы, которые нельзя купить, их можно только заслужить: это специально гравированный Rolex Daytona, вручаемый исключительно победителям гонок Rolex 24 at Daytona или 24 часа Ле-Мана. Соперники целую жизнь готовятся к этим гонкам, надеясь на победу – и на новые часы.

В рамках Rolex Monterey Motorsports Reunion 2024, проходившего на WeatherTech Raceway Laguna Seca во время Monterey Car Week, Motor1 пообщался с двумя живыми легендами автоспорта: чемпионом Формулы 1 Дженсоном Баттоном и легендой гоночных автомобилей Херли Хэйвудом. Оба гонщика являются послами Rolex и с удовольствием обсудили привлекательность этих часов, выигранных на гонках, и их значение для автоспортивного сообщества.

Rolex стал титульным спонсором Daytona 24 в 1992 году и с тех пор вручает призовые часы гонщикам, занявшим первое место в каждом классе. (С 2001 года Rolex также вручает памятные часы победителям 24 часов Ле-Мана, но этот приз предназначен только для общего победителя.)

«Это трофей, который можно носить в баре», - сказал Джеймс Стейси, главный редактор издания для любителей часов Hodinkee. Обычно, по словам Стейси, часы-победители гонки – это Rolex Daytona, похожие на те, что доступны для розничных покупателей, хотя иногда встречаются необычные цветовые сочетания.

«Есть люди, которые тратят миллионы долларов, чтобы выиграть одни из этих часов», - сказал Стейси. «Они могли бы легко просто купить похожие часы в магазине, даже переплатив. Но это не имело бы того же значения».

У Херли Хэйвуда пять часов, отмечающих его пять общих побед на Rolex 24 at Daytona. Их не вручали в хронологическом порядке.

«Первые часы, которые я получил за победу в гонке, были в 1991 году», - рассказал Хэйвуд Motor1. «Но это была моя пятая победа». В 1991 году Rolex впервые вручил Cosmograph Daytona на пьедестале, и напарники Хэйвуда из команды Joest Racing каждый получили часы, отмечающие их победу на Porsche 962 C. Хэйвуд получил нечто особенное.

«Роланд Путон, который был президентом Rolex, сказал, что мы будем идти на уступки», - рассказал Хэйвуд Motor1. «До того момента я выиграл пять [Rolex 24 at Daytona], он откатил это четыре раза, так что я получил пять часов в этой сделке».

Помимо того, что Хэйвуд – величайший американский гонщик на выносливость, он также является настоящим знатоком часов. Нет на свете более подходящего человека, чтобы объяснить привлекательность часов Rolex, выигранных на гонке.

«Эти часы символизируют то, почему каждый в мире хочет выиграть эту гонку», - сказал он о часах-призах Daytona. «Многие парни очень богаты, они могут себе позволить все, что угодно. Но победа в этой гонке, за эти часы – вот это они хотят. Это превосходит любой трофей».

«Первые часы, которые я получил за победу в гонке, были в 1991 году... Но это была моя пятая победа».

В его коллекции часов есть еще один Daytona, подарок от Rolex, отмечающий его роль Гранд-маршала на 24-часовой гонке 2013 года. Как и каждый из его часов-победителей, на задней стороне он имеет персональную гравировку от Rolex, что делает его единственным в своем роде. В мире часового коллекционирования некоторые были настолько дерзки, что пытались купить одни из трофейных часов у Хэйвуда.

«Мне предлагали мне неприличные суммы денег за некоторые из моих часов», - рассказал он Motor1. «Безумие. Неважно, сколько бы они мне дали, это личное дело – я не буду продавать ни одного из часов, которые я выиграл».

Чемпион Формулы 1, чемпион SuperGT и нынешний участник Чемпионата мира по выносливостям Jenson Button уделил время беседе с журналистами Rolex во время Rolex Monterey Motorsports Reunion, когда не гонял на своем Jaguar C-Type 1952. Несмотря на то, что он является послом Rolex с 2021 года, Баттон был характерно откровенен относительно часов, которых ему не хватает в коллекции.

«Я никогда не выигрывал часы Rolex», - сказал Баттон Motor1. «Я участвовал только в двух гонках, где мог. Я участвовал в Дейтоне в этом году впервые – финишировал на подиуме, что было хорошо. Я гонял на Ле-Мане три раза. В этом году у нас была машина, достаточно хорошая для борьбы впереди. Но мы финишировали на 9-м месте со скоростью лидера».

Часы Rolex Daytona, выигранные на гонке, пока ускользают от чемпиона Формулы 1.

С момента завершения полноценной гонки в Формуле 1 в 36 лет в 2016 году Баттон участвовал в удивительном разнообразии гоночных серий, начиная от Trophy Trucks до гонок с периодическими правками на Goodwood Revival. Победа в Дейтоне все еще находится в центре его внимания.

«Все любят гонять в Дейтоне», - сказал он Motor1. «Они хотят победить потому, что хотят победить, но столько волнения о победе в Rolex Daytona в Дейтоне. Люди приезжают туда, чтобы поучаствовать в одной гонке, как и я, потому что хотят выиграть Rolex Daytona. Это безумие, сколько денег люди тратят, чтобы победить в гонке, просто чтобы выиграть Rolex. Я знаю гонщиков, у которых их четыре или пять, и я думаю: «Я тебя ненавижу».

У Баттона есть стальной Daytona, который он купил себе в подарок, начиная свою карьеру в Формуле 1 в 2000 году в возрасте 20 лет.

«Моменты в вашей жизни, моменты во времени», - сказал он. «Это как музыка, аромат – для меня часы возвращают меня назад».

«Все любят гонять в Дейтоне... Они хотят победить потому, что хотят победить, но столько волнения о победе в Rolex Daytona в Дейтоне».

Еще один Cosmograph Daytona в его коллекции имеет персональное отношение к мотоспорту. Баттон купил его в подарок своему отцу, Джону Баттону, а затем унаследовал, когда бывший гонщик ралли ушел из жизни.

«Rolex долго сотрудничает с мотоспортом», - сказал Баттон. «Я думаю, что связь для гонщиков заключается в том, что мы любим механический аспект этого». Он упоминает свой Jaguar 1952 года, который принадлежал Хуану Мануэлю Фанхио. «Этот C-Type, у вас есть настоящая связь с ним. Вам нужно делать вещи точно, вы должны получить правильные обороты, все это очень круто. И я думаю, что механические часы - то же самое. Точность безумна, и вот что, я думаю, нам нравится».

У Баттона еще три гонки в этом сезоне на No. 38 Porsche команды Hertz Team Jota в Чемпионате мира по выносливости FIA. По его планам, он собирается остаться с Jota на 2025 год – это даст ему еще один шанс на победу на 24 часах Ле-Мана и часы Rolex, которые идут вместе с общей победой на этой легендарной гонке на выносливость.

«Это всегда идеал», - сказал Баттон Motor1. «Выиграть Rolex».