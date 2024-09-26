What Car and MotorEasy have named the most unreliable cars.

Марка Mini была признана самой надежной специалистами, получив оценку 98,3%, что является лучшим результатом на рынке. В частности, модель Mini Countryman выделяется среди других по своей надежности.

На втором месте с результатом 97,9% оказался японский премиальный бренд Lexus. Одной из самых надежных моделей Lexus назван кроссовер Lexus NX выпуска 2014-2021 годов. Suzuki замыкает тройку лидеров с показателем надежности в 97,7%.

В первую пятерку также вошли представители японского автопрома: Honda и Toyota. Несмотря на это, шестое место удивительным образом заняла Dacia, опередив даже баварский премиум-бренд BMW. BMW уступил и занял лишь восьмую позицию, уступив свое место Citroen.

В топ-10 самых надежных автомобилей также вошли Renault и Hyundai. Эти марки дополнили список легких для владельцев автомобилей.

Ранее было объявлено, что издание HotCars представило список лучших кроссоверов и внедорожников с дизельными двигателями на 2024 год.