Toyota победила в командном зачёте WEC, но титул у Porsche.

Финал сезона WEC в Бахрейне оказался напряженным для гонщиков. После 8-часового марафона чемпионами мира стала команда Porsche, выступавшая в категории Hypercar на машине №6. В составе чемпионов – Кевин Эстре, Андре Лоттерер и Лоран Вантур. Хотя на последнем этапе они финишировали лишь на 11-й строчке, однако их запас очков был достаточен для победы в общем зачёте.

В зачёте среди команд снова оказалась на вершине Toyota Gazoo Racing. Решение о победе пришло на завершающем этапе, когда гонщик Toyota – Себастьен Буэми – обогнал Мэтта Кэмпбелла из команды Porsche, выступающего на гиперкаре №5.

Однако команда Porsche не смогла удержать и второе место. Его заняла команда Ferrari благодаря гонщику Антонио Фуоко. Пилоты Ferrari долго лидировали, но упустили победу из-за долгой остановки на пит-стопе.

Именно эти обстоятельства позволили команде Toyota опередить Porsche и одержать победу в зачёте с лёгким преимуществом.

Команда AF Corse с Робертом Кубицей, Робертом Шварцманом и Йифеем Йе, также выступающая на гиперкаре Ferrari 499P, заняла девятое место в общем зачёте. На заключительной гонке в Бахрейне они также финишировали на девятой позиции.