Porsche стартует на первом месте WEC после дисквалификации Ferrari

В последние дни на треке в Спа состоялся третий этап чемпионата мира по гонкам на выносливость, и вчера в квалификации быстрей всех оказался экипаж гиперкара Ferrari 499P под номером 50. Пилот Антонио Фуоко продемонстрировал лучшее время, но позже его результат был аннулирован.

Представители команды Ferrari AF Corse прокомментировали ситуацию, отметив: "После проведенной технической инспекции в Спа после квалификации гиперкар Ferrari 499P под номером 50 был лишен первой позиции и начнет гонку с 19-й строчки. Выяснилось, что автомобиль весит на 1 кг меньше минимального веса, установленного правилами".

Также было дано разъяснение причины произошедшего: "В результате столкновения с другим автомобилем во время третьей тренировки пришлось заменить заднюю часть гиперкара под номером 50, что привело к появлению нового компонента, нарушившего весовые параметры и обнаруженного в пятницу вечером".

После лишения Ferrari первой позиции в сегодняшней гонке стартует машина под номером 5 от команды Porsche Penske Motorsport. Ее пилот Мэтт Кэмпбелл проехал круг на трассе в Спа за 2 минуты 03,107 секунды. Рядом с Porsche 963 из первого ряда шестичасовой гонки начнет гиперкар Cadillac по номером 2.

Важно отметить, что по аналогичной причине недовеса машины McLaren был отменен второй результат экипажа под номером 95 из команды United Autosports в классе LMGT3, и в итоге он начнет гонку с самой конечной позиции.

Наилучший результат среди экипажей, участвующих в соревнованиях на гиперкарах Ferrari, продемонстрировала тройка, включающая в себя Роберта Шварцмана, Роберта Кубицу и китайского гонщика Йифея Йе: их гиперкар под номером 83 от команды AF Corse стартует с 8-й позиции.