Isotta Fraschini не сможет завершить дебютный сезон в WEC

Команда Isotta Fraschini приняла решение не участвовать в оставшихся трёх этапах чемпионата мира по гонкам на выносливость. Она впервые вышла на трассу в рамках WEC в этом сезоне, однако итальянский производитель заявил о сворачивании этой гоночной программы. Несмотря на то, что гиперкар Tipo 6-C уже направляется в Остин, где 1 сентября состоится гонка длительностью 6 часов на трассе COTA.

Isotta Fraschini принимала участие в соревнованиях в сотрудничестве с французской командой Duqueine Team. Однако, как сообщило руководство итальянской компании, «условий для продолжения совместной работы с этим коллективом больше нет».

По заявлению представителей Isotta Fraschini, в компании намерены пересмотреть программу участия в гонках и перераспределить финансовые ресурсы, включая их направление на создание дорожных спорткаров. Решение о завершении участия в WEC принято спустя месяц после смены руководства.

За время выступлений Isotta Fraschini провела пять гонок, включая завершение гонки в Ле-Мане, хоть и на последнем месте в классе Hypercar, отстав от лидеров на 9 кругов. При этом после пяти этапов зачёта команда так и не набрала ни одного очка.

Руководство компании выразило надежду на возможное возвращение команды в WEC в будущем, но на данный момент несомненно, что на старт американского этапа чемпионата мира выйдет на одну машину меньше.