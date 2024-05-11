Гонка в Спа Франкоршам: Красные флаги привели к длительному перерыву

Когда до завершения этапа чемпионата мира по гонкам на выносливость в Спа оставалось менее двух часов, на прямой Kemmel произошло тяжелое столкновение с участием машин различных классов.

Пилот Cadillac №2, Эрл Бамбер, боролся за третью строчку в классе Hypercar со соперником на Porsche 963, Нилом Яни, когда в районе поворота Radillon они оба обогнали BMW M4 GT3, на котором ехал Шон Гелаэль из бельгийской команды WRT.

Во время попытки обогнать Яни, Бамбер неудачно сместился направо и задел машину Гелаэля, что привело к тому, что Cadillac потерял управление, перевернулся и с огромной скоростью врезался в отбойник. Машина гонщика из Индонезии также оказалась участником происшествия, столкнувшись с барьером.

Фото: F1news.ru

Хотя столкновение выглядело устрашающе, к счастью, каждый из гонщиков, и Бамбер, и Гелаэль, остались целыми и невредимыми. Это произошло более часа назад, однако гонка до сих пор не возобновилась из-за того, что работы по восстановлению ограждений еще не завершены.

На момент прерывания лидировали два болида Ferrari – на первом месте находился гиперкар под номером 51, за рулем которого сидел Алессандро Пьер Гвиди, а на втором – машина с номером 50, ведомая гонщиком Антонио Фуоко.