Мы заметили Cadillac Escalade IQ на публике

По информации источника, ожидается, что Cadillac Escalade IQ поступит в продажу в ближайшее время для модельного года 2025. Автомобиль будет производиться в Мичигане на заводе GM Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center.

До сегодняшнего дня большинство изображений Cadillac Escalade IQ, которые мы видели, находились в студиях дизайна интерьеров GM, на автосалонах или на шпионских фотоснимках автомобиля в камуфляже на улицах Детройта. Однако сегодня все изменилось. Во время тестирования зарядки от 10 до 80% на новом Rivian R1S 2025 года выпуска, Cadillac Escalade IQ без единого слоя камуфляжа подключился к зарядке вместе с Rivian.

Фото: Motor1.com InsideEVs

Встреча тестовых образцов или предсерийных автомобилей не является редкостью в Колумбусе, штат Огайо. Несмотря на то, что я нахожусь в 200 милях и почти в четырех часах езды от дома Stellantis, GM и Ford, в моем городе есть несколько поставщиков автозапчастей и испытательных центров для автомобилей. Кроме того, инженерный центр Honda North America находится недалеко. Тем не менее, встретить дорогой электромобиль Cadillac, так небрежно заряжающийся в пригороде Огайо, является забавным совпадением. Я уверен, что я один из немногих в радиусе 10 миль, кто вообще знает, что такое Escalade IQ.

Фото: Motor1.com InsideEVs Зарядка предсерийной модели Escalade IQ

Возможно, это один из первых случаев, когда мы видим большой Cadillac рядом с другим электромобилем кроссовером. На фотографиях сложно оценить физический размер Escalade IQ, и лично мне кажется, что эта критика по-прежнему остается в силе. Escalade IQ и Hyundai Ioniq 5, по моему мнению, сделаны по одному и тому же шаблону. Это два электромобиля, которые имеют стиль меньшего автомобиля, чтобы скрыть свои истинные габариты. Я опасался, что самый крупный в мире электрический SUV от Cadillac окажется слишком маленьким, но он кажется гигантским рядом с уже довольно крупным Rivian R1S. По физическим размерам Escalade IQ кажется таким же большим, если не большим, чем стандартный бензиновый Cadillac Escalade.

Фото: Motor1.com InsideEVs

Интересно, что этот Escalade IQ уже имел новый значок и систему отделки Cadillac. На задней части есть значок 1000 E4, обозначающий крутящий момент внедорожника в ньютон-метрах. Эта маркировка означает, что данный Escalade IQ оснащен системой с двумя двигателями и полным приводом, обеспечивающей 725 лошадиных сил и 785 фунт-фут крутящего момента. Все это питается батарейным блоком емкостью 200 кВт-ч.

Как утверждается, Cadillac Escalade IQ не будет дешевым. Ожидается, что цены на этот SUV начнутся с отметки чуть выше $130 000. Стоит ли он своих денег? Это мы узнаем, когда автомобиль появится на рынке.

Связаться с автором: kevin.williams@insideevs.com