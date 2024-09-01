Мы заметили Cadillac Escalade IQ на публике

По информации источника, ожидается, что Cadillac Escalade IQ поступит в продажу в ближайшее время для модельного года 2025. Автомобиль будет производиться в Мичигане на заводе GM Factory Zero Detroit-Hamtramck Assembly Center.
До сегодняшнего дня большинство изображений Cadillac Escalade IQ, которые мы видели, находились в студиях дизайна интерьеров GM, на автосалонах или на шпионских фотоснимках автомобиля в камуфляже на улицах Детройта. Однако сегодня все изменилось. Во время тестирования зарядки от 10 до 80% на новом Rivian R1S 2025 года выпуска, Cadillac Escalade IQ без единого слоя камуфляжа подключился к зарядке вместе с Rivian.
Встреча тестовых образцов или предсерийных автомобилей не является редкостью в Колумбусе, штат Огайо. Несмотря на то, что я нахожусь в 200 милях и почти в четырех часах езды от дома Stellantis, GM и Ford, в моем городе есть несколько поставщиков автозапчастей и испытательных центров для автомобилей. Кроме того, инженерный центр Honda North America находится недалеко. Тем не менее, встретить дорогой электромобиль Cadillac, так небрежно заряжающийся в пригороде Огайо, является забавным совпадением. Я уверен, что я один из немногих в радиусе 10 миль, кто вообще знает, что такое Escalade IQ.
Зарядка предсерийной модели Escalade IQ
Возможно, это один из первых случаев, когда мы видим большой Cadillac рядом с другим электромобилем кроссовером. На фотографиях сложно оценить физический размер Escalade IQ, и лично мне кажется, что эта критика по-прежнему остается в силе. Escalade IQ и Hyundai Ioniq 5, по моему мнению, сделаны по одному и тому же шаблону. Это два электромобиля, которые имеют стиль меньшего автомобиля, чтобы скрыть свои истинные габариты. Я опасался, что самый крупный в мире электрический SUV от Cadillac окажется слишком маленьким, но он кажется гигантским рядом с уже довольно крупным Rivian R1S. По физическим размерам Escalade IQ кажется таким же большим, если не большим, чем стандартный бензиновый Cadillac Escalade.
Интересно, что этот Escalade IQ уже имел новый значок и систему отделки Cadillac. На задней части есть значок 1000 E4, обозначающий крутящий момент внедорожника в ньютон-метрах. Эта маркировка означает, что данный Escalade IQ оснащен системой с двумя двигателями и полным приводом, обеспечивающей 725 лошадиных сил и 785 фунт-фут крутящего момента. Все это питается батарейным блоком емкостью 200 кВт-ч.
Как утверждается, Cadillac Escalade IQ не будет дешевым. Ожидается, что цены на этот SUV начнутся с отметки чуть выше $130 000. Стоит ли он своих денег? Это мы узнаем, когда автомобиль появится на рынке.
Связаться с автором: kevin.williams@insideevs.com