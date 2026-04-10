Мы ошибались: ID.3 и ID.4 заменят «настоящие Volkswagen»

Volkswagen начинает новую эру электромобилей с признания собственных ошибок: компания заявила, что не оправдала ожиданий покупателей в моделях ID.3 хэтчбек и ID.4 SUV.

Модернизированная версия ID.3, получившая название ‘Neo’, станет первой в череде важных премьер для бренда. За ней последуют компактный электромобиль ID.Polo, внедорожник ID.Cross, спортивная версия ID.Polo GTI, а также обновленный ID.4. Все эти новинки будут представлены в ближайшее время.

На специальном мероприятии в Гамбурге генеральный директор марки Volkswagen Томас Шефер рассказал о том, как изменилась компания и её будущие автомобили. Шефер, возглавивший Volkswagen в 2022 году, отметил, что за прошедшие 1 360 дней ему пришлось определить новое направление развития для бренда.

«Сразу становится видно, где есть проблемы», — признал Шефер. Он подчеркнул, что в какой-то момент компания стала терять свою сущность: уникальность автомобилей Volkswagen, их узнаваемость для клиентов, поклонников бренда и сотрудников.



Фото: autoexpress

Одной из главных ошибок в Volkswagen признали не только дизайн, но и функциональность первых моделей ID.3 и ID.4. По словам Шефера, внешний вид этих автомобилей не соответствовал духу марки, а управление, в том числе использование слайдеров для климат-контроля, оказалось неудобным для пользователей. Кроме того, в компании считают ошибкой отказ от узнаваемых названий и образов таких знаковых моделей, как Golf, Polo и Tiguan.

Томас Шефер пообещал, что в новом поколении электромобилей Volkswagen учтёт все недочёты и вернёт фирменные черты, ради которых бренд выбирают миллионы автомобилистов по всему миру.