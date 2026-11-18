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Waymo временно убрала беспилотные такси со всех американских автомагистралей после того, как штат California запретил им движение по своим фривеям из-за многочисленных инцидентов.

Департамент транспортных средств California заявил, что автомобили представляют “imminent hazard to public safety”, после нескольких резонансных происшествий. В одном случае три автомобиля Waymo въехали в зону дорожных работ на Route 101. В другом Waymo Jaguar I-Pace попытался проехать через передвижное заграждение California Highway Patrol. Запрет будет действовать до тех пор, пока Waymo не “demonstrates to the department that it has taken effective corrective actions to address the deficiencies that precipitated the restrictions.”

После запрета в California, введенного 11 November, Waymo добровольно приостановила работу на автомагистралях по всей стране. “In alignment with our safety-first principles, we have also temporarily restricted freeway operations across our other operating markets to evaluate our performance,” — заявила компания.

Сообщения о проблемах поступали и из других регионов. В начале этого года расследование CNN “identified hundreds of incidents in which robotaxis allegedly made dangerous manoeuvres and struggled with obstacles that humans instinctively handle,” — сообщила новостная компания.

При этом Waymo утверждает, что, согласно анализу 220 million miles автономного движения по состоянию на March 2026, ее беспилотные автомобили попадали в аварии с травмами на 82 per cent реже, чем “an average human driver”. Компания принадлежит Alphabet — материнской структуре Google.

Придет ли Waymo в Великобританию?

Проблемы Waymo в USA совпали с регуляторными трудностями, с которыми столкнулось британское подразделение компании. Waymo картографировала улицы London с помощью парка переоборудованных электромобилей Jaguar I-Pace. В каждой машине находился водитель-безопасник, а полноценный сервис планировалось запустить к September 2026.

Однако этого не произошло. Эксплуатация беспилотных автомобилей в London по-прежнему не получила разрешение Driver and Vehicle Standards Agency и не регулируется операционными рекомендациями TFL (Transport for London). Теперь дебют сервиса в Великобритании ожидается не ранее 2027.