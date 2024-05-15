Waymo проводят проверку после 22 инцидентов, включая ряд аварий

Компания Waymo стала объектом внимания Национальной администрации безопасности дорожного движения из-за 22 инцидентов, связанных с автоматизированной системой вождения пятого поколения (ADS).

Власти сообщили о столкновениях транспортных средств с различными объектами, включая ворота, цепи, припаркованные машины, а также о случаях, когда ADS не подчинялась устройствам безопасности.

Помимо этого, управление отметило, что некоторые аварии произошли после неожиданного поведения ADS рядом с устройствами управления безопасностью движения.

Публичные отчеты также указывают на ситуации, когда транспортные средства сбивались с курса, въезжали в зоны строительства и двигались по встречной полосе.

Согласно NHTSA, ADS была активирована или отключена во время инцидентов, что усложняет расследование из-за различий между случаями.

Управление начало оценку производительности ADS с целью изучить реакцию на устройства управления дорожным движением и избежать столкновений.

Правительство стремится выявить общие черты и основные причины возникновения подобных ситуаций.

Несмотря на отсутствие травм, власти обеспокоены неожиданным поведением системы ADS, хотя Waymo подчеркнула свои показатели безопасности и прозрачность в работе.

Фото: Carsweek.ru

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