Посмотрите, как это Ferrari 512 BB, найденная в сарае, снова засияла после 28 лет простоя

Перед появлением Ferrari Testarossa был 512 BB. Дебютировав в 1973 году, это была первая Ferrari для дорог с мид-двигателем. Он также имел честь заменить знаковый Daytona, и купить сегодня такую в отличном состоянии обойдется вам примерно в $270,000. Эта модель 1980 года не в отличной форме, но после 28 лет она наконец движется в правильном направлении.

Эта забытая Ferrari является объектом последнего проекта команды WD Detailing на YouTube, и если бы мы сказали, что мы не чувствуем немного зависти, мы бы солгали. Чистка серьезно запыленных автомобилей может быть головной болью, но получить в свои руки 512 BB — нечто, что случается не каждый день. Было построено всего 2,323 экземпляра, и ни один из них изначально не продавался в США, что делает эту Ferrari особенно редкой. У этой конкретной 512 BB пробег 19,309 миль, но ни один из них не был пройден в 21 веке. Она стоит с 1996 года.

По информации из видео, нынешний владелец купил эту Ferrari на аукционе в Джорджии вместе с Lamborghini Miura. 512 использовалась какое-то время, затем случились дела семейные, и машина была припаркована. Месяцы превратились в годы, затем десятилетия — не первый раз, когда мы слышим эту историю.

Однако это первый раз, когда мы слышим ее про классическую Ferrari. Судя по ее состоянию в амбаре, мы бы сказали, что она не оставалась совершенно нетронутой все эти годы, и она определенно грязная. Она также заражена мышами, как показывает огромное гнездо, найденное в 5,0-литровом плоском двенадцатицилиндровом двигателе. Интерьер также в полном беспорядке с мышиной калом и плесенью, но через волшебство таймлапса мы видим, как машина возвращается к жизни. К сожалению, никакая уборка не может исправить поврежденную переднюю часть кузова, но, эй, это начало.

Дни работы сжаты в этом 37-минутном видео, и в конце нас ждет блестяще-красная Ferrari. Одноступенчатая краска полирована до блестящего блеска, и хотя бежевый интерьер показывает немного старения, по крайней мере, он чист. Не было попыток запустить двигатель — это произойдет после очень нужной поездки к механику. Но эта Ferrari уже на пути к тому, чтобы снова преодолевать шоссе после очень долгого сна.

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