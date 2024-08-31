Гольф с 900 лошадиными силами разрывает четверть мили за 10 секунд

Помимо массивных колес, этот Volkswagen Golf Mk2 может не выглядеть как нечто особенное. Но он скрывает в себе мощную полноприводную силовую установку, которая даст фору большинству суперкаров.

Этот Golf был создан и принят участие в гонках Кимом Паецем. Внутри автомобиля установлен 2,9-литровый VR6 из более поздней модели Volkswagen, высоко модифицированный для выдерживания давления от турбонаддува BorgWarner EFR 9180. По данным Engine Swap Depot, данная конфигурация развивает 898 лошадиных сил и 737 фунт-футов крутящего момента. Вся эта мощь передается на колеса через пятиступенчатую последовательную трансмиссию и современную полноприводную систему 4Motion от VW.

Канал YouTube VeeDubRacing смог запечатлеть видео участия автомобиля Паеца на четверть мили на прошломесячном мероприятии L8Night, проходившем на трассе Lausitzring, недалеко от Берлина. Здесь мы можем увидеть несколько заездов на четверть мили, включая отличные четырехколесные заносы.

Из заездов, которые мы видим, Паецу удается показать лучшее время 10,07 секунды на скорости 148,7 миль в час. Хотя эти цифры не могут сравниться с современными суперкарами, такими как Rimac Nevera или Porsche 911 Turbo S, они все равно невероятно впечатляют. Особенно учитывая квадратную аэродинамическую форму автомобиля и недостаток сцепления при старте. С лучшим пуском, мы уверены, что этот автомобиль мог бы достичь девятисекундного времени на четверть мили.

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