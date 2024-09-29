Смотрите, как этот тридцатилетний дизельный Мерседес умирает на автобане.

О чем же говорит смерть старой Mercedes-Benz W140 с дизельным шестицилиндровым двигателем? В целом, не о чем особенно беспокоиться. Но гнать его на полной скорости по автобану на протяжении нескольких минут точно не помогает. Игнорирование повышающегося показателя температуры - отличный способ убить любой двигатель, но, честь старому S 350, показанному в этом видео, он все еще работал в конце концов. Возможно, даже еще не до конца мертв.

Однако он определенно пострадал. Конец этого видеоролика от TopSpeedGermany на YouTube показывает нездоровое облако, поднимающееся из моторного отсека, но не до того, как он разогнал Mercedes-Benz S 350 1994 года до 185 км/ч на скоростной трассе. Это максимальная скорость автомобиля, так что по крайней мере часть его первоначальных 149 лошадиных сил все еще работает. Однако максимальная скорость достигается на спуске после очень долгого разгона. Предполагая, что водитель действительно на полном газу заезжает на автобан, мы рассчитываем, что на разгон до 100 км/ч ушло 17 секунд ... начиная с 60. Дизельный Мерседес никогда не был скоростной машиной, но это чрезвычайно медленно.

Фото: Motor1.com

Насколько мы можем судить, газ остается в положении в течение нескольких минут, пока наконец не видим 185 км/ч на спидометре. Двигатель держится на максимальных оборотах почти минуту, когда начинают появляться клубы дыма. Обратите внимание на показания температурного датчика, находящегося слева от спидометра. Они постепенно растут на протяжении всего пути, достигая максимума в то же время, когда начинается дымовое шоу, именно в этот момент водитель сбавляет скорость. Именно тогда мы видим, как на панели приборов загорается предупредительный свет о перегреве.

Качество звука недостаточно хорошее, чтобы услышать конкретные постукивания, но двигатель все еще работает, когда водитель останавливается после выезда с трассы. И дым, который мы видим, больше похож на пар, так что поломка может быть что-то такое простое, как разорванный шланг охлаждающей жидкости. Однако, учитывая резкий скачок температуры и интенсивную нагрузку перед поломкой, мы предполагаем, что внутри двигателя произошло что-то более серьезное.

Итак, вот вам лучший совет. Если вы собираетесь устроить заезд на старой машине на автобане без ограничений скорости, наверняка стоит следить за показателями на приборной панели.