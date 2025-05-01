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Новый электрический грузовик Farizon SV готов выйти на рынок! Стартовая цена — £45k.

Farizon launches SV Supervan in UK with efficient refrigeration unit by Paneltex, powered by own electrical system, partnering with Motexion for cargo protection solutions. Delivery starts this summer through Jameel Motors.
РедакцияР
Редакция
01.05.2025, 15:42·2 мин
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Фото: autoexpress

Компания Farizon официально запустила свой «SV» Supervan в Великобритании. Цены начинаются с суммы в £45,000 (без учета НДС), и покупатели могут выбрать из пяти размеров кузова, а также из трех батарей, обеспечивающих до 247 миль пробега.

Компания принадлежит китайскому автомобильному гиганту Geely, который также владеет такими брендами, как Lotus, Volvo, Polestar и Smart. Здесь, в Великобритании, дистрибуцией Farizon SV занимается расположенная в Лондоне компания Jameel Motors, а поставки должны начаться этим летом.

Farizon объявила на Коммерческой автомобильной выставке в Бирмингеме в апреле, что помимо пяти различных размеров кузова SV будет доступен с холодильным оборудованием. Этот конвертация происходит благодаря партнерству Farizon с Paneltex - «глобальным лидером в производстве холодильных кузовов и конверсий транспортных средств с контролем температуры».

Фото: autoexpress

Холодильный агрегат питается от электрической архитектуры фургона, что устраняет необходимость в дополнительных батареях, тем самым экономя вес и стоимость. Кроме того, это первая в мире холодильная конверсия фургона, оснащенная раздвижной дверью без B-стойки, что облегчает процесс погрузки и разгрузки.

Farizon также продемонстрировала SV с «решениями для защиты груза» от Motexion. Эти решения включают «премиальные напольные покрытия», а также отделки, перегородки и защитные обшивки, предотвращающие повреждения фургона и его груза, а также улучшающие температурную и звуковую изоляцию.

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