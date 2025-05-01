Новый электрический грузовик Farizon SV готов выйти на рынок! Стартовая цена — £45k.

Компания Farizon официально запустила свой «SV» Supervan в Великобритании. Цены начинаются с суммы в £45,000 (без учета НДС), и покупатели могут выбрать из пяти размеров кузова, а также из трех батарей, обеспечивающих до 247 миль пробега.

Компания принадлежит китайскому автомобильному гиганту Geely, который также владеет такими брендами, как Lotus, Volvo, Polestar и Smart. Здесь, в Великобритании, дистрибуцией Farizon SV занимается расположенная в Лондоне компания Jameel Motors, а поставки должны начаться этим летом.

Farizon объявила на Коммерческой автомобильной выставке в Бирмингеме в апреле, что помимо пяти различных размеров кузова SV будет доступен с холодильным оборудованием. Этот конвертация происходит благодаря партнерству Farizon с Paneltex - «глобальным лидером в производстве холодильных кузовов и конверсий транспортных средств с контролем температуры».

Фото: autoexpress

Холодильный агрегат питается от электрической архитектуры фургона, что устраняет необходимость в дополнительных батареях, тем самым экономя вес и стоимость. Кроме того, это первая в мире холодильная конверсия фургона, оснащенная раздвижной дверью без B-стойки, что облегчает процесс погрузки и разгрузки.

Farizon также продемонстрировала SV с «решениями для защиты груза» от Motexion. Эти решения включают «премиальные напольные покрытия», а также отделки, перегородки и защитные обшивки, предотвращающие повреждения фургона и его груза, а также улучшающие температурную и звуковую изоляцию.