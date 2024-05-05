Голодные медведи без труда взламывают припаркованные машины и сеют хаос

На озере Тахо в Калифорнии стоит всегда запирать двери автомобиля, будь то на улице или в гараже. Это особенно важно, судя по недавнему видео, где буйные медведи с легкостью открывают двери автомобилей.

На видео с камеры системы безопасности дома запечатлено, как два медведя интересуются грузовиком и внедорожником, припаркованными на драйвейе у озера Тахо ночью 13 апреля. Синий Jeep Grand Cherokee легко узнаваем, а благодаря одному из медведей, открывшему заднюю дверь грузовика, мы видим характерную внутреннюю панель двери Ram 1500. Неизвестно, что находится внутри пикапа, но первый медведь (спокойно расположившийся в кузове) проявляет интерес, после того как второй медведь (открыватель дверей) издает рычание из кабины и высовывает голову наружу.

Фото: Motor1.com

Это приводит к борьбе на заднем крыле Ram, что, вероятно, оставило там вмятины и царапины. Первый медведь уходит налево, а второй продолжает рыться в кузове, в конце концов выпрыгивая через несколько минут. Но сага не заканчивается здесь.

Видео переключается на примерно 15 минут вперед, где мы видим, как один из медведей второй раз выбирается из кабины Ram. Включается наружное освещение, и теперь видно, что передняя левая дверь грузовика открыта. Неизвестно, какие повреждения были нанесены внутри, но медведь, исследующий содержимое, по-видимому, не нашел удовлетворительной еды, так как направился прямиком к Jeep. Следует отметить, что задняя дверь внедорожника была открыта все это время, так что один из медведей, вероятно, уже обыскал интерьер. Он открывает переднюю пассажирскую дверь и быстро забирается на сиденье. Видео внезапно заканчивается с медведем внутри.

Это не первый случай, когда медведи открывают двери автомобилей. Если люди продолжат оставлять машины открытыми в присутствии медведей, это, вероятно, не будет последним. Если повезет, то следы и царапины будут единственными последствиями. Неудачливые владельцы автомобилей могут выйти на следующее утро и увидеть медведя, оказавшегося внутри после случайного запирания дверей.

Итак, пожалуйста, сделайте одолжение себе и медведям во всем мире. Запирайте все ночью, иначе вас может ждать неприятный сюрприз или голодный 700-фунтовый хищник, ищущий десерт.