Цены на Renault Clio выросли на 40 процентов за последние 15 лет, в основном из-за вмешательства Европейского союза, налагающего на производителей автомобилей требования безопасности и чистых двигателей, заявил глава компании Лука де Мео.

Инфляционное давление также подняло цены на маленькие Citroën, Peugeot и Fiat, поэтому глава Stellantis Джон Элканн объединился с де Мео, чтобы выступить за смягчение регулятивного давления со стороны ЕС. Оба утверждают, что это бремя угрожает автомобильной базе Европы и, что иронично, замедляет внедрение чище технологий из-за того, что их меньше могут себе позволить.

Элканн считает, что есть "невероятная возможность" снизить выбросы "не за счет фокусировки на нулевых выбросах для новых автомобилей, а за счет снижения выбросов 250 миллионов автомобилей, уже находящихся на дорогах Евросоюза. Это положительно скажется не только на окружающей среде, но и на покупателях автомобилей, которые, к сожалению, считают их слишком дорогими, основной причиной является регулирование."

Глава Stellantis считает, что средний возраст автомобилей в Европе превышает 10 лет, а в Греции – 17 лет. Если водителей стареющих автомобилей с более высокими выбросами убедить купить сегодняшние мягкие гибриды, полные гибриды или подзаряжаемые гибриды, выбросы углерода снизятся, и местное качество воздуха улучшится.