Приобретение автомобиля в России станет сложнее, предупреждают эксперты.

По последним прогнозам экспертов, цены на автомобили в текущем году могут подняться на 10-15%. Этот показатель, однако, не станет рекордным по сравнению с предыдущими периодами – утверждает Максим Давиденко, руководитель отдела по развитию продуктов и услуг в ГК Альфа-Лизинг. Согласно его словам, за предыдущие три года цены росли на 18-24%.

Ожидается, что к концу текущего года стоимость новых автомобилей вырастет минимум на 10%, заявили в Ассоциации «Российские автомобильные дилеры». В то же время Национальный автомобильный союз ожидает увеличения цен на автомобили на 5%. Основными факторами, способствующими росту, будут увеличение индексации утильсбора и повышение ключевой ставки Центробанка. Прогнозируется, что это приведет к удорожанию автокредитов и лизинга, что, в свою очередь, может привести к оттоку покупателей. Эксперты полагают, что спад продаж будет наиболее заметен в начале следующего года.

Как всегда перед наступлением Нового года, автодилеры предлагают специальные цены российским покупателям в попытке продать оставшиеся модели перед поступлением новых. Максим Давиденко утверждает, что в конце 2024 года не ожидается массовых распродаж. Возможно, некоторые модели подешевеют, однако подобные распродажи будут исключением из правил.

Специалист не предвидит значительного роста цен на автомобили к концу текущего года. Однако в начале 2025 года возможно плавное увеличение на 5-10%.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что владельцы автомобилей марки Volkswagen не лишатся возможности приобрести запчасти на территории России.