В Мюнхене откроется выставка Формулы 1

Выставка Формулы 1 откроется в Мюнхене, представив уникальные артефакты, редкие фото и материалы о вкладе Германии в автоспорт.
Демид Поршнев
Демид Поршнев
24.03.2026, 12:42·1 мин
Фото: F1news.ru

Официальная выставка Формулы 1 продолжает своё европейское турне и теперь готовится к открытию в Мюнхене. Ранее экспозиция уже побывала в ряде крупных городов, включая Мадрид, Вену, Торонто, Лондон, Буэнос-Айрес, Амстердам и Оберхаузен.

Гости выставки в Мюнхене получат уникальную возможность познакомиться с редкими визуальными, аудио- и фотоматериалами, а также увидеть памятные артефакты, связанные с историей Формулы 1. Особое внимание организаторы уделили «немецкому залу», где будет представлен вклад Германии в развитие автоспорта и Формулы 1.

Коммерческий директор Формулы 1, Эмили Прейзер, отметила: «После невероятного успеха выставки Формулы 1 в Оберхаузене мы рады объявить Мюнхен следующей остановкой ​​европейского тура. У Германии богатое наследие в автоспорте, и появление Audi на старте этого сезона ещё больше укрепляет эту связь».

