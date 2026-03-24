В Мюнхене откроется выставка Формулы 1

Официальная выставка Формулы 1 продолжает своё европейское турне и теперь готовится к открытию в Мюнхене. Ранее экспозиция уже побывала в ряде крупных городов, включая Мадрид, Вену, Торонто, Лондон, Буэнос-Айрес, Амстердам и Оберхаузен.

Гости выставки в Мюнхене получат уникальную возможность познакомиться с редкими визуальными, аудио- и фотоматериалами, а также увидеть памятные артефакты, связанные с историей Формулы 1. Особое внимание организаторы уделили «немецкому залу», где будет представлен вклад Германии в развитие автоспорта и Формулы 1.

Коммерческий директор Формулы 1, Эмили Прейзер, отметила: «После невероятного успеха выставки Формулы 1 в Оберхаузене мы рады объявить Мюнхен следующей остановкой ​​европейского тура. У Германии богатое наследие в автоспорте, и появление Audi на старте этого сезона ещё больше укрепляет эту связь».