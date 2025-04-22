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Высокий уровень безопасности Geely EX5 подтвержден по результатам независимого краш-теста в Австрии

Компания Geely провела еще один независимый краш-тест инновационного электрического кроссовера Geely EX5, который состоялся в лаборатории TECCON в Австрии — сертифицированном центре оценки пассивной безопасности EuroNCAP. Это в очередной раз подчеркивает стремление бренда к постоянному повышению уровня безопасности своих автомобилей, тем самым задавая новые стандарты целой отрасли.
РедакцияР
Редакция
22.04.2025, 22:35·3 мин
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Фото: архив пресс-служб

Результаты независимого краш-теста

Компания Geely решила усложнить тест, проверив EX5 на скорости 50 км/ч, что значительно превышает общепринятый стандарт, установленный на уровне 35 км/ч. Таким образом, cила удара увеличилась на 104%. Geely EX5 успешно справился с испытанием. Результаты превысили все ожидания: модель превзошла заявленные требования, при этом аварийные системы, такие как аварийная световая сигнализация, система экстренного вызова и система разблокировки дверей, сработали идеально, что повышает шансы на быстрое спасение людей в случае ДТП. Тяговая батарея электромобиля не пострадала, кроме того, не возникло утечек, дыма или возгорания. При этом пассажирское пространство сохранило свою структуру, подушки безопасности и ремни сработали надлежащим образом, тем самым обеспечив высокий уровень защиты.

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Пять звезд в рейтингах безопасности по системам EuroNCAP и ANCAP

Результаты теста в Австрии подтверждают другое недавнее достижение модели — получение максимального рейтинга пять звезд по очень строгим программам оценки безопасности — европейской EuroNCAP и ANCAP в Австралии и Новой Зеландии. Соответствующие сертификаты подтверждают и укрепляют позиции компании Geely в качестве одного из мировых лидеров в области автомобильной безопасности.

 

Вклад Geely в безопасность: инвестиции, инновации, интеграция

Практически с самого начала своего становления и развития Geely уделяет самое пристальное внимание автомобильной безопасности. Только за последние 10 лет компания инвестировала более 20 миллиардов юаней в различные исследования и разработки, став одним из лидеров отрасли. Сейчас Geely имеет в своем распоряжении сеть научно-исследовательских предприятий, расположенных по всему миру. Современные лаборатории и инновационные испытательные центры гарантируют, что каждое транспортное средство, которое сходит с конвейера, соответствует самым высоким мировым стандартам безопасности.

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Geely является первым автомобильным концерном Азиатского региона, который стал членом Международной автомобильной целевой группы IATF, отвечающей за формирование и развитие отраслевых стандартов качества совместно с другими участниками. По состоянию на конец 2024 года Geely возглавила и приняла участие в разработке 682 международных отраслевых стандартов, 436 стандартов было опубликовано.

Технологический потенциал Geely в том числе распространяется и на системы безопасности, в основе которых лежит искусственный интеллект. Сюда входят разработки в области интеллектуального вождения и интеллектуального управления энергопотреблением, которые способствуют более комфортному и безопасному вождению.

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