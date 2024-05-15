Mercedes CLA Shooting Brake вернется: новая генерация ожидается в 2026 году

Новое поколение компактных автомобилей от Mercedes готовится порадовать поклонников. И если ранее преемник Mercedes CLA Shooting Brake не планировался, то сейчас все изменилось. Решение внести в ассортимент компактных моделей такой автомобиль было неизбежным, учитывая спрос на семейные и спортивные автомобили в этом сегменте. Бренд Mercedes известен своим разнообразием моделей и максимальным выбором для потенциальных покупателей.

Новый CLA Shooting Brake, третье поколение этой модели, обещает удивить своим дизайном. Фотошпионы уже демонстрировали прототипы, на которых видно современный дизайн передней части со звездой на фарах и классической решеткой радиатора Mercedes. Структура кузова останется почти неизменной, включая расстояние между осями.

Интерьер также будет выделяться в своей категории. Водительское место станет еще более цифровым и оснащено передовым оборудованием для подключения, комфорта и безопасности. Дизельные двигатели и гибридные версии уйдут из ассортимента: будут представлены только бензиновые блоки, один для стандартной версии и другой для AMG.

Фото: Carsweek.ru

Бензиновые блоки будут электрифицированы по технологии MHEV 48 Вольт и смогут работать в электрическом режиме, поддерживая ДВС — аналогично моделям Stellantis. Варианты с полным приводом 4MATIC и автоматической коробкой передач останутся в моторной линейке для удовлетворения различных потребностей водителей.

Не пропустите возможность узнать о новом Mercedes CLA Shooting Brake, который появится на рынке во второй половине 2026 года. А также об инновационной модели Mercedes C11, стремящейся к рекордной скорости в 1000 лошадиных сил.