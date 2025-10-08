Президентские выборы FIA могут пройти без альтернативных кандидатов

На декабрьских выборах президента FIA свои кандидатуры выдвинули четыре претендента, включая действующего президента организации Мохаммеда Бен Сулайема. Однако устав FIA содержит требование, из-за которого лишь один из кандидатов в итоге может попасть в бюллетень для голосования.

Согласно правилам, каждый кандидат на должность президента должен заранее сформировать руководство, в которое входят вице-президенты, представляющие определённые регионы. Среди них должны быть представители Ближнего Востока и Северной Африки, Африки, Северной Америки, Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также двое делегатов от Европы.

Потенциальные вице-президенты могут выдвигаться из числа претендентов на места во Всемирном совете по автоспорту (WMSC). Процесс выдвижения соискателей в совет завершился в прошлом месяце, и тогда был окончательно составлен список претендентов на посты вице-президентов для всех команд кандидатов.

Ключевым моментом стала ситуация с представительством Южной Америки. По итогам выдвижения оказался лишь один кандидат – Фабиана Экклстоун. Это означает, что, принимая во внимание уставное требование о полном региональном охвате руководящих команд, только один кандидат — тот, кто включил Экклстоун в свою заявку — сможет претендовать на участие в выборах.

Как стало известно, Мохаммед Бен Сулайем сформировал свой кабинет ещё 10 сентября. В его составе присутствуют вице-президенты: Фабиана Экклстоун (Южная Америка), Анна Нордквист и Мануэль Роджер (Европа), Лунг-Ньен Ли (Азиатско-Тихоокеанский регион), Родриго Феррейру Роша (Африка), шейх Абдулла бин Иса Аль Халифа (Ближний Восток и Северная Африка) и Дэниел Коэн (Северная Америка). Все эти представители вошли в утверждённый список кандидатов для участия в выборах WMSC 2025 года.

Остальные претенденты — Тим Майер, швейцарская гонщица Лора Вилларс и бельгийская модель Вирджини Филиппо — не смогли представить в своей команде вице-президента от Южной Америки. Согласно процедурам, это обстоятельство грозит им отсутствием в списке для голосования.

FIA прокомментировали сложившуюся ситуацию журналистам PlanetF1. В организации отметили: «У членов FIA и заинтересованных кандидатов было более трех месяцев, чтобы подать заявки на вступление в WMSC, если они того пожелали».