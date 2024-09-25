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Rezvani Tank: миниатюрная копия внедорожника, в которую сложно поверить

Бренд Rezvani, известный своими необычными автомобилями, расширил свой ассортимент. Теперь у компании есть собственный автомобиль с дистанционным управлением, который представляет собой миниатюрную версию за минимум 450 долларов.
РедакцияР
Редакция
25.09.2024, 08:21·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Бренд Rezvani, известный своими необычными автомобилями, расширил свой ассортимент. Теперь у компании есть собственный автомобиль с дистанционным управлением, который представляет собой миниатюрную версию за минимум 450 долларов.

Фото: Carsweek.ru

Tank - это по-настоящему уникальный автомобиль, одно из первых творений Rezvani. Внешне напоминающий Jeep Wrangler, он отличается оригинальным дизайном, сочетающим в себе множество углов и изгибов. Покупатели могут выбрать мощный V8 двигатель объемом 6,2 литра мощностью до 1000 лошадиных сил или стандартный V6. Цена на Tank начинается от 175 000 долларов.

Для ценителей модели Tank, но не готовых тратить крупные суммы на полноразмерный вариант, теперь есть возможность купить миниатюрную версию с дистанционным управлением. Модель поставляется с функционирующими фарами, задними фонарями и световой панелью, сохраняя все детали оригинала.

Недавно была представлена модель пикапа Rezvani Hercules 6×6, который назвали "богом среди пикапов". Компания продолжает радовать поклонников оригинальными решениями, предлагая новые продукты и игрушки для автолюбителей.

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